A- A+

ECONOMIA CRIATIVA Recife recebe circuito de economia criativa Evento acontece no bairro da Torre, Zona Norte do Recife

Criatividade em meio a mais de uma centena de marcas assinadas por empreendedores compõem o festival que vai reunir os eventos "Brasilidades Feira Criativa", "Porto das Cores" e "Feira Nordestina" neste final de semana 30 de setembro e 1º de outubro, na Torre, Zona Norte do Recife.



Com acesso gratuito, o festival acontece na Praça Sales Filho e no Mercado da Torre. Por lá, além dos produtos, haverá também atividades culturais, gastronomia e ação de adoção de animais, entre outras opções que integram a programação, marcada para ser aberta no sábado com a feira Porto das Cores.





Artesanato do Nordeste

A feira Porto das Cores traz artesanatos de diversas partes do Nordeste e também do Brasil, com produtos diversos expostos no Mercado da Torre.



Já no domingo (1º), é a vez da Praça Sales Filho receber a Brasilidades e a Feira Nordestina. Nelas, além das opções de marcas criativas com produtos idem, será apresentado o show de Maria Pagodinho, dentro da programação que inclui atividades variadas.

Horários:



Feira Porto das Cores

Sábado (30) e domingo (1º), das 10h às 19h no Mercado da Torre

Brasilidades e Feira Nordestina

Domingo (1º), das 10h às 20h na Praça José Sales Filho



Circuito de Economia Criativa

Quando: Sábado (3) e Domingo (1º), na Torre - Mercado e Praça José Sales Filho

Acesso gratuito

Veja também

Encontro Haddad diz que Lula recebeu Campos Neto "muito bem" e que conversas devem se tornar periódicas