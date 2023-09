Recife recebe circuito de economia criativa

A- A+

Nos dias 30 de setembro a 1º de outubro, o bairro da Torre, localizado na Zona Norte do Recife, será o cenário de um festival de economia criativa que engloba os eventos Brasilidades Feira Criativa, Porto das Cores e Feira Nordestina. O evento reúne empreendimentos, músicas e outras atividades culturais.

O festival inicia com a feira Porto das Cores no Mercado da Torre, no sábado, com artesanato de diversas partes do Nordeste e do Brasil sendo oferecidos no espaço.

Já no domingo, a ação se expande para a Praça Sales Filho, onde Brasilidades Feira Criativa e Feira Nordestina se unirão para oferecer um programa diversificado, incluindo o show de Maria Pagodinho, gastronomia, adoção de animais, oficinas infantis e mais de 50 marcas criativas prontas para serem apoiadas e divulgadas.



