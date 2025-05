A- A+

Inovação Recife recebe edição inédita do Friends of Tomorrow O evento de inovação conta com curadoria de Tiago Mattos e acontece de 22 a 24 de maio, na sede do Sebrae Pernambuco

Em um mundo onde transformações tecnológicas, sociais e ambientais acontecem em ritmo acelerado, antecipar mudanças se tornou essencial. Com o objetivo de ajudar empreendedores e gestores a compreender, planejar e construir o futuro, o Sebrae Pernambuco realiza, de 22 a 24 de maio, a primeira edição do Friends of Tomorrow no estado. O evento, que promove o encontro de mentes visionárias, inovadores e empresas interessadas em liderar as transformações do amanhã, acontece na sede da instituição, no Recife, em parceria com a Club Job. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site fotrecife.com.br.

Esta edição oferece 20 horas de imersão em um conteúdo exclusivo, não visto em outros eventos de inovação. “É uma oportunidade única para empresários que precisam estar atentos às inovações. Serão três dias para pensar sobre futuros no presente, os emergentes e os pós-emergentes, abordando desde novas tecnologias e habilidades até mudanças no comportamento do consumidor e posturas profissionais”, explica Vitor Abreu, analista do Sebrae Pernambuco.

O Friends of Tomorrow estreia neste ano com um novo nome — Now, Next & Futures — e um formato inédito, que percorre três etapas: a introdução ao atual contexto tecnológico; o aprofundamento nos futuros pós-emergentes com metodologias autorais; e, por fim, discussões sobre tendências avançadas, como o que virá após a IA generativa, revoluções pós-digitais e o futuro da humanidade.

Temas

Além desses conteúdos, o evento abordará temas como inteligência artificial com neurônios humanos e laboratórios autônomos. A capacitação foi desenvolvida em parceria com a Aerolito e tem curadoria de Tiago Mattos, um dos maiores especialistas em futuro e inovação do Brasil. “As vagas são limitadas, pois o evento exige um nível de interação específico. A proposta é que os participantes aprendam a pensar no futuro e aplicá-lo no presente, impulsionando a carreira e os negócios”, completa Abreu.

Os participantes também terão acesso, por 90 dias, a um banco de aulas online da Aerolito, além de um networking qualificado, composto principalmente por líderes e tomadores de decisão.

Tiago Mattos, que também estará presente no evento, é professor, empreendedor e autor, sendo referência nacional e internacional em futuros, negócios e aprendizagem. Ele foi o primeiro brasileiro a integrar o corpo docente da Singularity University, nos EUA, e é cofundador da Aerolito, empresa especializada em alfabetização para o futuro. Destaque ainda para a plataforma DataViz, com inteligência artificial que identifica até 150 inovações por relatório em diferentes áreas, ajudando organizações a explorar oportunidades com foco em futuros potenciais.

