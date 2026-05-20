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podcast Recife recebe edição presencial do podcast Levante com debate sobre Oriente Médio e antissemitismo Evento reuniu Caio Blinder, Felipe Moura Brasil, Samuel Feldberg e André Lajst para discutir conflitos internacionais, geopolítica e intolerância religiosa no Centro de Eventos Recife

Para discutir os conflitos em curso no Oriente Médio, os impactos geopolíticos das guerras na região, o Recife recebeu, na noite desta quarta-feira (20), a quarta edição presencial do podcast Levante, produção voltada a debates sobre política internacional, Oriente Médio e combate ao antissemitismo. O encontro foi realizado no Centro de Eventos Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, e reuniu cerca de 400 inscritos.

A edição contou com a participação dos jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, além do professor Samuel Feldberg, que participou remotamente. O trio recebeu como convidado o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst.

Promovido pela StandWithUs Brasil, com apoio da Federação Israelita de Pernambuco e da Na’amat Brasil, o evento teve como proposta aproximar o público das discussões promovidas pelo podcast.

De acordo com o coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), Jader Tachlitsky, a escolha do Recife para receber a edição presencial reforça a relevância da cidade para discussões sobre política internacional e direitos humanos.

“O podcast Levante já vinha acontecendo pela internet ao longo dos últimos meses e passou a realizar eventos presenciais em diferentes cidades. Recife foi identificado como um local importante para receber essa edição”, afirmou.

Discussão

Durante o encontro, os convidados discutiram os conflitos no Oriente Médio, os impactos geopolíticos das guerras e o crescimento de casos de antissemitismo. Caio Blinder e Felipe Moura Brasil abordaram os reflexos políticos e sociais do cenário internacional, enquanto Samuel Feldberg analisou questões geopolíticas. Já André Lajst destacou ações de educação e combate ao antissemitismo.

Eles analisaram o cenário político nos Estados Unidos e o impacto das eleições na relação com Israel. Durante a discussão, foi destacado que o ex-presidente Donald Trump mantém forte influência, apesar da avaliação negativa em parte da opinião pública norte-americana.

“Ele tem um controle muito forte do Partido Republicano, mas esse partido é cada vez menor, mais enxuto. A base dele é muito forte e muito fiel. Se Trump decidir voltar a guerra, a base vai atrás dele. Se decidir parar a guerra, a base também vai atrás dele”, afirmou o jornalista Caio Blinder.

Ao abordar a estratégia militar de Israel, os palestrantes destacaram que o país mantém historicamente uma doutrina baseada na defesa preventiva e na rápida resposta a ataques. “Israel sempre teve uma doutrina defensiva. Isso significa evitar entrar em conflito armado o máximo possível e só agir quando o confronto se torna inevitável ou quando o país é atacado. A estratégia é defensiva, mas a tática é ofensiva”, afirmou André Lajst.



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