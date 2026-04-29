Recife recebe evento itinerante de logística

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O Recife receberá um encontro do setor de logística no próximo dia 18 de junho de 2026. Promovido pelo Grupo Painel Logístico, o 45º Workshop de Logística – Soluções e Tendências Especial Nordeste chega à capital pernambucana, de acordo com os organizadores, com um formato ampliado, integrando-se à Intratech Log Experience, feira conceito voltada à apresentação de soluções de intralogística, logística, automação, tecnologias e transportes.

A programação prevê um showroom de soluções, painel de debates e o maior feirão de empilhadeiras e acessórios do Nordeste. Com entrada gratuita, o evento acontece no RioMar Centro de Eventos, das 14h às 20h, e reúne executivos, especialistas e empresas que atuam nas áreas de logística, supply chain, transporte, intralogística, automação e tecnologia.

A proposta da edição, segundo os organizadores, é conectar conhecimento, inovação e oportunidades comerciais. A programação inclui apresentações de cases reais e três painéis de debate que abordam temas centrais para o setor, como o futuro da logística, transformação digital e aplicações de ESG nas operações.

A dinâmica do evento também dará espaço para que embarcadores compartilhem desafios reais de suas operações, enquanto empresas expositoras apresentam soluções, tecnologias e tendências capazes de transformar a eficiência logística.

Além do conteúdo, o encontro aposta fortemente na experiência do visitante e na geração de negócios. A estrutura contará com exposição de soluções logísticas, showroom com demonstrações práticas, arena de intralogística integrada e a Intratech Log Experience, que traz um formato moderno e interativo.

Um dos destaques será o maior feirão de empilhadeiras e acessórios do Nordeste, reunindo oportunidades comerciais e novidades do segmento em um ambiente voltado à conexão direta entre fornecedores e compradores. Com expectativa de público de cerca de mil participantes e entrada gratuita para profissionais da área, o evento deve reunir embarcadores, operadores logísticos, indústrias e empresas de tecnologia.

“Mais do que um evento, trata-se de uma plataforma de geração de negócios, conectando quem decide com quem entrega soluções e discutindo, na prática, o futuro da logística no Brasil”, afirma o CEO do Painel Logístico, Deivid Roberto, responsável pela organização do evento.

Mais informações poderão ser obtidas por meio do e-mail [email protected].



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