A- A+

turismo Recife recebe encontro que debate estratégia de promoção de turismo internacional no Brasil Plano Brasis chega a Pernambuco e promete trazer oportunidades para o estado

O Recife receberá, na próxima segunda-feira (1°), um encontro que debaterá estratégias para estimular o turismo internacional no Brasil. O evento será realizado pela Embratur, em parceria com o Governo de Pernambuco e o Sebrae e apresentará o Plano Brasis, documento que orienta essas estratégias.

A ação, que ocorre no auditório do Sebrae a partir das 9 horas, terá a presença de autoridades e representantes do trade turístico pernambucano para apresentar diretrizes, oportunidades e ações voltadas à ampliação da presença do estado nos mercados internacionais.

Na reunião, serão apresentados os principais pontos do Novo Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil, além de sugestões específicas para fortalecer a promoção internacional de Pernambuco, com destaque para os diferenciais e potencialidades do estado no cenário global.

A iniciativa promove maior alinhamento entre o planejamento nacional conduzido pela Embratur e as ações desenvolvidas localmente, com o objetivo de tornar Pernambuco e o Brasil destinos internacionais mais competitivos.

Estarão presentes o diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, Bruno Reis, a coordenadora de Articulação com o Trade Nacional da Embratur, Carina Câmara, o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR), Eduardo Loyo, o diretor de Comunicação e Marketing do órgão estadual, Diogo Beltrão, o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, e a diretora Técnica do Sebrae/PE, Josiana Ferreira.



Veja também