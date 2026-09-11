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Economia Recife recebe encontro sobre desafios na gestão de frotas Gestores e profissionais de transporte e logística participaram do Momento Segsat

Gestores e profissionais de transporte e logística participaram do Momento Segsat, no Auditório Toyolex, nas Graças, na Zona Norte do Recife.

No encontro foram debatidos os desafios da gestão de frotas, como redução de custos, segurança, tecnologia, desempenho e escassez de motoristas.

O evento, que ocorreu no dia 3 de setembro, reuniu profissionais para troca de experiências e discussão de soluções para tornar as operações mais eficientes.

O debate serviu como networking e gerou conversas sobre os principais desafios da mobilidade no Brasil.



O momento também foi importante para os participantes ouvirem relatos de quem vive o dia a dia do setor, compartilharem diferentes perspectivas e construirem caminhos para uma operação mais inteligente, eficiente e segura.



Segsat

Fundada no Recife em 2000, a Segsat é uma empresa pernambucana de tecnologia que desenvolve internamente parte relevante das soluções que utiliza para atender ao mercado nacional.



O que começou com rastreamento de veículos evoluiu para uma plataforma tecnológica voltada à coleta, integração e análise de dados de mobilidade, segurança e gestão de riscos.

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