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Reforma Tributária Recife recebe encontro sobre Reforma Tributária e arrecadação municipal nesta terça-feira (24) Evento reúne representantes das administrações tributárias federal, estadual e municipais e marca a criação de fórum permanente de cooperação em Pernambuco

O Recife recebe, nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), o 1º Encontro de Administrações Tributárias de Pernambuco (EAT-PE). O evento reunirá gestores, auditores e técnicos das administrações tributárias federal, estadual e municipais para discutir os impactos da Reforma Tributária, os desafios da arrecadação e o fortalecimento das finanças públicas dos municípios.

A programação será realizada no Centro Cultural Rossini Alves Couto, no bairro da Boa Vista, e também contará com representantes de órgãos de controle e instituições parceiras.

A abertura oficial está marcada para as 14h desta terça-feira. Às 15h, será realizada a palestra “Simples Nacional e os impactos da Reforma Tributária nos Municípios”. Outro destaque do primeiro dia será o lançamento do Fórum Permanente de Administradores Tributários de Pernambuco (FPAT-PE), previsto para as 16h. A iniciativa pretende estabelecer uma rede de cooperação técnica entre as administrações tributárias do Estado.

Na quarta-feira (25), os debates terão como foco questões práticas da gestão fiscal municipal. Entre os assuntos previstos estão a integração dos dados do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER), os efeitos da Reforma Tributária sobre a arrecadação municipal e a distribuição da cota-parte.

Também serão discutidas estratégias para ampliar a arrecadação sem aumentar alíquotas, além de medidas de fiscalização inteligente e incentivo à conformidade tributária.

O encontro busca promover o intercâmbio de experiências entre os diferentes níveis de governo e preparar os municípios pernambucanos para as mudanças na gestão tributária previstas com a implementação da Reforma Tributária.

Serviço

1º Encontro de Administrações Tributárias de Pernambuco (EAT-PE)

Data: 24 e 25 de novembro de 2026

Local: Centro Cultural Rossini Alves Couto

Endereço: Rua do Hospício, 849, Boa Vista, Recife

Abertura oficial: terça-feira (24), às 14h

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