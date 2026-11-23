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Reforma Tributária Recife recebe encontro sobre Reforma Tributária e desafios da arrecadação municipal Evento reúne representantes das administrações tributárias federal, estadual e municipais nos dias 24 e 25 de novembro

O avanço da Reforma Tributária e os impactos das mudanças na arrecadação dos municípios estarão em debates no 1º Encontro de Administrações Tributárias de Pernambuco (EAT-PE), que será realizado nesta terça (24) e quarta-feira (25), no Recife.

O evento reunirá gestores, auditores e técnicos das administrações tributárias federal, estadual e municipais, além de representantes de órgãos de controle e instituições parceiras.

A programação será realizada no Centro Cultural Rossini Alves Couto, na Rua do Hospício, no bairro da Boa Vista. Entre os assuntos previstos estão os efeitos da Reforma Tributária do Consumo sobre as finanças municipais, estratégias para melhorar a arrecadação e o compartilhamento de informações entre os entes federativos.

A abertura oficial está marcada para as 14h da terça-feira. Às 15h, será realizada a palestra “Simples Nacional e os impactos da Reforma Tributária nos Municípios”. Outro destaque do primeiro dia será o lançamento do Fórum Permanente de Administradores Tributários de Pernambuco (FPAT-PE), previsto para as 16h. A iniciativa pretende estabelecer uma rede permanente de articulação e cooperação técnica entre as administrações tributárias do estado.

Gestão municipal

No segundo dia, os debates terão como foco questões práticas da gestão tributária. A programação prevê discussões sobre a integração dos dados do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), além dos efeitos da Reforma Tributária sobre a arrecadação municipal, especialmente em relação à distribuição da cota-parte.

Também estarão em pauta alternativas para ampliar a arrecadação sem elevar alíquotas, o uso de ferramentas de fiscalização inteligente e estratégias para estimular a conformidade tributária.

A discussão ocorre em meio à preparação dos municípios para as mudanças no sistema de tributação sobre o consumo. A proposta do encontro é aproximar as administrações dos diferentes níveis de governo e compartilhar experiências que possam contribuir para a adaptação das gestões municipais ao novo cenário tributário.



Serviço

Evento: 1º Encontro de Administrações Tributárias de Pernambuco (EAT-PE)

Data: 24 e 25 de novembro de 2026

Local: Centro Cultural Rossini Alves Couto

Endereço: Rua do Hospício, 849, Boa Vista, Recife/PE

Abertura oficial: 24 de novembro, às 14h

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