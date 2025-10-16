Recife recebe feira de nutrição e vida fitness

A- A+

Recife receberá uma feira fitness entre os dias 17 e 19 de outubro. A expectativa é movimentar R$ 10 milhões em negócios e reunir 10 mil visitantes nos três dias de feira, que vai se concentrar no Pernambuco Centro de Convenções (CECON), durante a Recifitness 2025.

A programação reúne palestras com nomes da área fitness e da nutrição, batalhas esportivas, rodadas de negócios e uma área exclusiva para demonstrações de maquinários de academias.

Além disso, a feira terá estandes dos principais segmentos do setor, de suplementação e alimentação saudável a moda fitness e tecnologia aplicada ao esporte.

Haverá ainda a presença do empresário Renato Cariani, também da Arena Tech imersiva, e mais de 50 marcas expositoras.

A produtora Juliana Medeiros, idealizadora da Recifitness, destacou que o evento tem se consolidado como um dos mais importantes pontos de encontro do mercado de bem-estar no Brasil.

“A Recifitness é mais do que uma feira. É um grande hub de conexão, conhecimento e oportunidades. A cada edição, o setor se fortalece, o público cresce e o evento se torna uma vitrine de tendências e inovação”, afirmou.

Para a organizadora, o evento representa não apenas um marco para o segmento, mas também um estímulo significativo à economia local.

“Nossa estimativa é movimentar cerca de R$ 10 milhões em negócios diretos e indiretos nos três dias, entre vendas, contratações de serviços, hospedagem, alimentação e turismo. É um evento que impacta positivamente o setor fitness e a economia como um todo”, disse.

As inscrições já estão abertas no site oficial da Recifitness. O público poderá escolher entre ingresso diário, passaporte para os três dias, acesso à área VIP , com direito à sessão de fotos com Cariani, e agendamento para experiências na Arena Tech.

