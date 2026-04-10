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Educação Recife recebe fórum com secretários municipais para debater educação inovadora e inclusiva Evento reúne gestores de todo o estado para discutir políticas públicas, tecnologia e inclusão na educação

O Recife será palco, entre os dias 13 e 15 de abril, do Fórum Estadual Extraordinário da Undime Pernambuco. O encontro reunirá 156 secretários municipais de Educação, além de mais de 500 participantes, entre técnicos, gestores, especialistas e representantes de instituições ligadas ao setor. A programação será realizada no Centro de Eventos Recife .

O evento tem como objetivo fortalecer as políticas públicas educacionais e promover a troca de experiências entre os municípios pernambucanos. Segundo o presidente da entidade, Fernando Melo , o fórum é um espaço estratégico para o diálogo entre gestores.

"O fórum é essencial para que possamos compartilhar experiências e construir soluções conjuntas para os desafios da educação pública. Nosso objetivo é fortalecer a gestão educacional e garantir avanços concretos para os municípios pernambucanos", destacou.

A programação inclui mesas temáticas e palestras sobre temas como planos decenais de educação, gestão escolar, educação digital, Base Nacional Comum Curricular (BNCC Computação), financiamento por meio do Fundeb e políticas de inclusão. Também estão previstos debates sobre qualidade e equidade na educação infantil, além do papel da escola como espaço de pertencimento e transformação social.

Um dos destaques do fórum será o dia dedicado a workshops práticos, com abordagens sobre inteligência artificial na educação, recomendação de aprendizagem e educação inclusiva. A programação inclui ainda a apresentação de programas federais voltados às redes de ensino.

Paralelamente, o evento contará com uma feira de serviços voltada para a educação, reunindo empresas e instituições do setor. O espaço será destinado à apresentação de soluções tecnológicas, ferramentas pedagógicas e iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento da gestão educacional nos municípios.

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