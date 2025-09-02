A- A+

Feira Recife recebe pela 1ª vez a Mara Cakes Fair Oitava edição da maior feira de confeitaria das Américas ocorrerá de 5 a 7 de setembro, e aguarda 23 mil visitantes no Centro de Convenções de Pernambuco

Em sua primeira em Pernambuco, a Mara Cakes Fair Contará com aulas-show, palestras com profissionais reconhecidos nacionalmente, exposição de bolos artísticos, arenas temáticas, o desfile “Sugar Fashion”, feito com roupas de açúcar, além de ativações de marcas, venda de produtos e acessórios, lançamentos exclusivos e atividades para crianças.

Mara Gasques, idealizadora do evento e principal nome da confeitaria nacional, diz que os atrativos da feira trazem novas perspectivas do setor para os visitantes, listados como confeiteiros amadores e experientes, donos de confeitarias, profissionais de padarias e supermercados, empreendedores, profissionais liberais, além de entusiastas e visitantes locais, de outros estados e países.

“Ninguém sai da Mara Cakes Fair da mesma forma que entrou. Queremos que cada visitante viva experiências únicas, aprenda com os melhores profissionais e saia motivado para colocar tudo em prática”, afirma.

O tema ‘country’ vai estar presente na decoração, nos desfiles, nos jogos e nas exposições de bolos, criando um ambiente alegre e convidativo.

Entre os principais nomes confirmados para esta edição estão a chef confeiteira curitibana Beca Milano, conhecida por sua participação nos programas de TV "Bake Off Brasil" e "Fábrica de Casamentos"; o paulista César Yukio, vencedor do “MasterChef Confeitaria”, além de representantes pernambucanas, como Cecília Chaves, que ganhou notoriedade por sua versão do Bolo de Noiva; e Bruna Hannouche, destaque na lista "Forbes Under 30".

Negócios

O evento reflete a força e a expansão do setor no Brasil. Segundo dados da Mordor Intelligence, em 2024 o mercado de confeitaria no país movimentou 12 bilhões de dólares, com expectativa de crescimento anual de 3,97%, e espera-se atingir 2,21 bilhões de quilos até 2029.

Atrações

Sweet Game – Competição ao vivo entre confeiteiros renomados e novos talentos

Sugar Fashion – Desfile temático com criações desenvolvidas com açúcar e materiais comestíveis

Talk Show – Painéis com especialistas, chefs e influenciadores debatendo tendências e estratégias de mercado

Arena Show – Espaço para demonstrações técnicas e apresentações ao vivo

Arena Kids – Área interativa com oficinas para o público infantil

Cake Show Live – Criação de bolos artísticos em tempo real

Arena Bakery – Espaço dedicado à panificação artesanal. Um palco para impulsionar ideias, conectar profissionais e fortalecer negócios que crescem com criatividade, talento e estratégia.

Serviço

Mara Cakes Fair

De 5 a 7 de setembro de 2025, das 13h às 20h

No Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: @maracakesfair e pelo site do evento



* Com informações da assessoria

