A- A+

Imobiliária Recife recebe Plenária Federal de Corretores de Imóveis com representantes de todo o Brasil Encontro nacional acontece no dia 26 de novembro, no Novotel Recife Marina, no Bairro de São Jos

O Recife será sede de discussões nacionais sobre os rumos da atividade imobiliária no Brasil. No dia 26 de novembro, a partir das 8h30, o Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central da capital pernambucana, recebe a Plenária Federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI). O encontro reunirá conselheiros federais de diferentes regiões do país para discutir questões normativas, administrativas e institucionais relacionadas ao exercício da profissão.

A reunião faz parte de uma programação nacional realizada entre os dias 24 e 26 de novembro, que contará também com a inauguração da nova sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (CRECI-PE).

A agenda reúne presidentes, dirigentes e representantes dos Conselhos Regionais de todo o Brasil. Entre os assuntos em pauta estão a regulamentação profissional, a fiscalização da atividade imobiliária, a valorização dos corretores de imóveis e a segurança das negociações no setor.

Atualmente, o CRECI-PE possui 24.381 registros de pessoas físicas e jurídicas, dos quais 15.651 estão ativos. O Conselho também realiza ações de fiscalização na Região Metropolitana do Recife e no interior do estado, com equipes em municípios como Caruaru e Petrolina.

Para a presidente do CRECI-PE, Zélia Pereira, receber o encontro nacional e inaugurar a nova estrutura no mesmo dia representa um momento importante para a instituição e para os profissionais pernambucanos.

“Receber representantes de todo o Brasil para discutir o futuro da nossa profissão é uma demonstração da importância de Pernambuco no cenário imobiliário nacional. Estamos vivendo um momento histórico, em que o diálogo sobre os desafios da categoria se une à entrega de uma nova sede, preparada para oferecer melhores condições de atendimento e fortalecer a valorização dos corretores de imóveis. É uma conquista construída com muito trabalho e que representa nosso compromisso com o futuro da profissão”, destacou.

Além da fiscalização profissional, o Conselho promove iniciativas de capacitação e qualificação da categoria. Por meio da Universidade Corporativa do CRECI-PE (UNICRECI), são oferecidos 16 cursos gratuitos na modalidade de Ensino a Distância (EaD), com conteúdos sobre avaliação imobiliária, documentação, inteligência artificial, negociação e compliance.

Outro destaque é o crescimento da participação feminina no mercado imobiliário pernambucano. Nos últimos cinco anos, as mulheres corresponderam, em média, a 43% dos novos ingressos na atividade. A presença feminina também avançou na estrutura institucional do Conselho, atualmente presidido por Zélia Pereira, primeira mulher a assumir o cargo em 64 anos de história da entidade.

Administradora, com MBA em Marketing e mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário, Zélia assumiu a presidência do CRECI-PE em agosto de 2025. Entre as iniciativas de sua gestão está o projeto Mulheres Corretoras Arretadas, que busca incentivar a capacitação, o networking e o protagonismo feminino na profissão.

Nova sede marca os 64 anos do CRECI-PE

A programação será encerrada com a inauguração da nova sede própria do CRECI-PE, marcada para as 15h30 do dia 26 de novembro, no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife. O edifício de oito andares passou por um processo de modernização para oferecer mais conforto, eficiência e qualidade no atendimento aos profissionais e à população.

O espaço foi planejado para atender às demandas administrativas e institucionais do Conselho, além de ampliar a estrutura para a realização de reuniões, palestras e outras atividades voltadas à valorização dos corretores e corretoras de imóveis de Pernambuco.

A solenidade contará com representantes do COFECI, presidentes e dirigentes dos CRECIs de todo o país, autoridades e convidados. A programação cultural terá apresentações de orquestra de frevo, maracatu e bonecos gigantes de Olinda, destacando manifestações tradicionais da cultura pernambucana.

A inauguração integra as comemorações pelos 64 anos do CRECI-PE, celebrados em 2026, e representa uma nova etapa para a estrutura e a atuação institucional do Conselho.

Serviço

Plenária Federal do COFECI

Data: 26 de novembro

Horário: 8h30

Local: Novotel Recife Marina, bairro de São José, Recife.

Inauguração da nova sede do CRECI-PE

Data: 26 de novembro de 2026

Horário: 15h30

Local: Rua Capitão José da Luz, nº 190, Ilha do Leite, Recife.

Veja também