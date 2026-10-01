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folha conteúdo Recife recebe roadshow da TOTVS sobre inteligência artificial pela primeira vez 16ª edição do evento aborda a combinação entre inteligência humana e inteligência artificial nos negócios

A TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, promoveu, pela primeira vez no Recife, a 16ª edição do seu roadshow. Com o tema "IH (Inteligência Humana) + IA (Inteligência Artificial) | Inteligência que gera resultado", o evento foi realizado na manhã desta quarta-feira (23), no Recife Expo Center, no bairro de São José, na área central da capital pernambucana.

O objetivo do encontro é desmistificar o uso da inteligência artificial e apresentar aos empresários uma visão prática e estratégica sobre como utilizar a tecnologia para obter resultados concretos no dia a dia. A programação contou com palestras de especialistas da TOTVS e convidados com experiência no desenvolvimento e na aplicação de soluções de IA.

Para o vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, Alexandre Apendino, a realização do roadshow no Recife representa um momento de orgulho para a empresa.

"A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, é uma empresa de brasileiros. Então, é um orgulho muito grande a gente estar aqui hoje em Recife fazendo o nosso grande evento de inteligência humana com inteligência artificial", afirmou.

Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Segundo ele, a TOTVS considera parte de sua responsabilidade levar conhecimento sobre IA às diferentes regiões do país. A empresa pretende realizar mais de 800 eventos ao longo do ano, em diversas cidades brasileiras, para destacar as inovações e o uso de tecnologia para incrementar os negócios.

"A TOTVS sempre está pensando no melhor para as empresas, em termos de eficiência e produtividade. Acreditamos que, com a inteligência artificial aplicada ao negócio, vamos conseguir elevar a produtividade das empresas brasileiras", explicou o vice-presidente.

IH + IA

Apendino afirmou que a combinação entre inteligência humana e inteligência artificial foi escolhida como tema do roadshow por estar relacionada aos valores defendidos pela empresa.

Segundo ele, o evento também busca mostrar aos empresários e clientes que a IA não é uma substituta dos profissionais, mas sim uma ferramenta que, somada à inteligência humana, amplia o resultado das produções no mundo corporativo.

"A gente não acredita que a inteligência artificial vai substituir os humanos, as atividades e as funções. Acreditamos que a IA veio para agregar, não para substituir. Esse é um dos valores da TOTVS", declarou.

O vice-presidente também destacou a expectativa da empresa de que a tecnologia contribua para tornar as atividades profissionais mais produtivas e eficientes. "Esse é o motivo de termos escolhido esse tema para estar rodando no Brasil", finalizou.

Palestras

Durante o evento, quatro palestrantes apresentaram soluções desenvolvidas pela TOTVS e discutiram desafios enfrentados atualmente por empresários brasileiros no processo de adoção da Inteligência Artificial.

Ronie Teixeira, gerente executivo de Governança de Dados e IA da TOTVS, abriu a programação com uma apresentação sobre a era da inteligência artificial B2B de alta performance no Brasil. Segundo ele, metade das empresas do país ainda não deu o primeiro passo para integrar a tecnologia ao ambiente corporativo.

Ronie Teixeira, gerente executivo de Governança de Dados e IA da TOTVS | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O executivo também apresentou o LYNN, foundation de IA B2B da TOTVS, desenvolvido para sustentar a estratégia da companhia relacionada ao uso, à criação e à governança de agentes inteligentes.

Na sequência, o gerente executivo de Engenharia de Valor da TOTVS, Caio Pereira, abordou as oportunidades para os negócios na era da IA. Entre os destaques esteve o Protheus Insights, solução da empresa que utiliza a tecnologia para realizar previsões e análises com o objetivo de contribuir para a otimização da gestão empresarial.

Caio Pereira, gerente executivo de Engenharia de Valor da TOTVS | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para encerrar as apresentações dos especialistas da TOTVS, Alexandre Chaul, diretor executivo de Cloud da empresa, explicou como os empresários podem iniciar seus processos de transformação digital. Durante a palestra, ele também abordou a soberania digital em um cenário no qual sistemas de inteligência artificial processam dados sensíveis.

Por fim, os participantes acompanharam uma palestra do professor e especialista em inovação e IA, Gil Giardelli. A apresentação reforçou o encontro entre inteligência humana e artificial e os impactos dessa relação para o futuro dos negócios.

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