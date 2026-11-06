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AUTONOMIA Recife recebe seminário gratuito sobre Economia Solidária e autonomia financeira feminina Edital de R$ 45 mil para financiamento de empreendimentos coletivos também será divulgado no evento

O seminário “Promovendo a Autonomia Econômica das Mulheres na Perspectiva da Economia Solidária”, da Associação de Empreendimentos Solidários Bem Viver, segue até às 17h desta sexta-feira (6). Com início às 8h, o evento gratuito e focado no desenvolvimento econômico para mulheres está sendo realizado gratuitamente na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (SRTE-PE), no Recife.

Será promovido o lançamento do edital Sementes de Autonomia, vinculado ao projeto e realizado com incentivo do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Com recursos de R$ 45 mil, a chamada pública prevê doações diretas e não reembolsáveis para empreendimentos coletivos liderados por mulheres beneficiárias da iniciativa.

Ao longo do dia, ainda serão promovidas formações sobre temas como Economia Solidária e Redes de Cooperação; Marketing para Empreendimentos Econômicos Solidários; Estratégias de Precificação e Gestão Coletiva; Elaboração de Planos de Negócios Coletivos; e Redes de Apoio e Colaboração Solidária. A agenda inclui ainda atividades culturais, criando espaços de convivência e troca de experiências entre as participantes.

A programação também integra as ações do projeto “Autonomia Econômica no Resgate de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica em comunidades de cinco municípios da Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife.

Segundo a presidente da Associação de Empreendimentos Solidários Bem Viver, Nina Silva, a autonomia financeira feminina é um compromisso da instituição que completa uma década de atuação neste ano.

“Nosso evento é um momento de celebração, mas também de oportunidade para mulheres que desejam empreender e buscar sua autonomia. É mais um marco nas ações realizadas pela Bem Viver, que, ao longo desses dez anos, tem apoiado e desenvolvido iniciativas por meio da Economia Solidária para transformar vidas”, disse.

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