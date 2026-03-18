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evento Recife receberá encontro de empresários do ramo de food service do Nordeste Expectativa é receber 680 gestores do setor, no Teatro RioMar

O evento Hub Food Summit, que reunirá 680 empresários e gestores de restaurantes, será realizado no Recife no próximo dia 26 de março. O encontro terá a participação do CEO do iFood, Diego Barreto, e reunirá também pessoas como o especialista internacional em gestão e expansão de restaurantes, Marcelo Politi; o CEO da rede Boali, Rodrigo Barros; o CEO da Pizzaria Atlântico e fundador do Hub Food, Ivo Lira, e outros palestrantes.

De acordo com a organização, o encontro ocorrerá em um momento em que o setor de alimentação enfrenta desafios importantes. Segundo dados de entidades do segmento e do Sebrae, muitos restaurantes encerram suas atividades nos primeiros anos de operação, principalmente por dificuldades relacionadas à gestão, controle de custos, mão de obra e posicionamento de mercado.

A proposta do Hub Food Summit é compartilhar conhecimento prático e estratégias que ajudem empresários a fortalecer seus negócios e reduzir os desafios do setor. Para Ivo Lira, idealizador do evento, o encontro representa um movimento importante para o fortalecimento do food service na região.

“É um momento muito especial poder compartilhar o que aprendemos nesses últimos 20 anos na prática e poder ajudar o setor a se desenvolver e crescer. Acreditamos que ninguém cresce sozinho, crescemos juntos, unidos. Essa é uma grande missão que temos e que estamos colocando em prática através do Food Academy”, afirma.

A apresentação do encontro será realizada pelo palestrante e comunicador Roberto Montanha. Segundo os organizadores, a expectativa é que o Hub Food Summit se consolide como um dos principais encontros do setor de alimentação fora do lar no Nordeste, conectando empresários locais às principais tendências e lideranças nacionais do mercado.

Os interessados poderão inscrever-se por meio do site.

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