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Imposto de renda Recife reforça campanha para destinar até 6% do IR a projetos sociais da capital pernambucana Contribuintes têm até 29 de maio para apoiar fundos municipais sem custo adicional no imposto.

O prazo para declarar o Imposto de Renda está chegando ao fim, até o dia 29 de maio, mas ainda dá tempo de transformar uma obrigação fiscal em um gesto concreto de solidariedade. Na reta final da entrega da declaração, a Prefeitura do Recife reforça a campanha “Declare Seu Bairrismo” e convida os contribuintes a destinarem até 6% do imposto devido para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente (FMCA) e da Pessoa Idosa (FMI).

A destinação não representa custo adicional nem aumenta o valor do imposto. O contribuinte apenas decide que parte do recurso, em vez de seguir integralmente para a União, permaneça no Recife para financiar projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

Para o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, a campanha mostra como atitudes simples podem gerar impactos significativos.

“Ao destinar parte do Imposto de Renda, o cidadão contribui diretamente para iniciativas que melhoram a vida de quem mais precisa. É uma forma prática de exercer a cidadania e investir no futuro da nossa cidade”, afirmou.

Os recursos são administrados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIR), que selecionam e acompanham instituições e projetos beneficiados. O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, destaca a importância da mobilização neste momento final da campanha:

“Quando o contribuinte escolhe destinar parte do imposto para os fundos municipais, ele ajuda a garantir recursos para projetos que fazem diferença na vida de crianças, adolescentes e pessoas idosas da nossa cidade. É uma ação simples, sem custo adicional, mas com um impacto muito significativo para fortalecer políticas públicas e iniciativas que promovem dignidade e inclusão”pontuou.

Para facilitar o processo, a Prefeitura disponibiliza orientações no Conecta Recife e no site oficial da campanha.

Como fazer a destinação

É necessário optar pelo modelo completo da declaração do Imposto de Renda. No programa da Receita Federal, o contribuinte deve acessar a aba “Pagamentos”, clicar no símbolo “+”, selecionar “Doações Diretamente na Declaração” e escolher “Doações aos Fundos Municipais”. Em seguida, basta indicar Pernambuco e o município do Recife e definir o valor a ser destinado para um ou para os dois fundos.

Ao concluir a declaração, é fundamental emitir e pagar os DARFs das doações, disponíveis na seção “Consultar Débitos, Emitir Darfs e Alterar Quotas”.

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda termina em 29 de maio. Até lá, cada contribuinte tem a oportunidade de fazer com que parte do seu imposto permaneça no Recife e se transforme em cuidado, proteção e mais oportunidades para quem mais precisa.

*Com informações da assessoria.

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