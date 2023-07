A- A+

Trabalho Recife registra alta na criação de empregos no mês de junho, segundo dados do Caged Só em junho deste ano, foram criados mais 1.335 empregos formais na capital pernambucana

O Recife encerrou o primeiro semestre do ano registrando 6.363 novos empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (27). Este foi o sexto mês consecutivo de alta na criação de postos de trabalho formal. Só em junho, a capital pernambucana teve 16.621 admissões e 15.286 desligamentos, somando um acréscimo de 1.335 novas contratações. Atualmente, são 535.639 postos de trabalhos ativos na cidade.









O resultado de junho foi o segundo maior do ano, ficando atrás do mês de fevereiro (2.024 empregos criados). O setor de Serviços continuou sendo o maior responsável pelo saldo positivo, com 1.064 vínculos celetistas a mais, resultado de 10.451 contratações e 9.387 demissões. A Construção Civil vem em segundo, com saldo de 262 (1.862 contratações e 1.600 demissões). O Comércio totalizou o mês passado com 124 (3.255 contratações e 3.131 demissões), enquanto que Agropecuária encerrou com mais 16 empregos formais (136 contratações e 120 demissões). Já a Indústria queda de -131 (917 contratações e 1.048 demissões).

Dos 1.335 empregos criados em junho, 955 foram de homens e 380 foram de mulheres. Por grau de instrução, o maior contingente contratado foi o que tinha ensino médio completo (1.520). Por faixa etária, o maior saldo foi entre 18 e 24 anos (1.321), seguido pelo grupo entre 25 a 29 anos (373).

Veja também

IBGE Após críticas, Pochmann publica no Twitter: "O professor é o inimigo"