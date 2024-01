Recife registra ocupação maior que o Rio de Janeiro no réveillon

A- A+

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) anunciou que a taxa de ocupação dos hotéis na capital pernambucana, durante os três últimos dias de 2023, entre 30 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, alcançou o patamar médio de 90,06% de ocupação.

Dados ainda indicam que a celebração de reveillón na praia do Pina, no Recife, ultrapassou o índice de 87,13% de ocupação registrado no Rio de Janeiro, conhecido por promover uma das maiores celebrações de fim de ano. As informações foram divulgadas pelo HotéisRio, o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, sublinhou que os números da ABIH-PE corroboram o que foi visto em todos os dias da festa de réveillon na cidade.

Trata-se, segundo o gestor, do retorno de um trabalho consistente, meticuloso, responsável e atento a cada detalhe, para ofertar uma festa bonita, organizada e segura ao recifense e aos turistas que visitaram a cidade.

“Alcançamos o objetivo traçado. Com o trabalho conjunto e dedicado de vários órgãos, de diversas áreas, construímos esse sucesso e estamos colocando, de fato, o Recife no circuito dos maiores réveillons do Brasil. Só temos a agradecer a confiança que a população e os turistas depositaram na nossa capital e deixar a certeza de que essa é uma festividade que veio para ficar e será ainda maior este ano”, destacou o secretário.

Com um formato inédito e em parceria com a iniciativa privada, o Virada Recife, ao longo dos três dias de festa (29, 30 e 31 de dezembro), recebeu 1 milhão de pessoas para curtir a música, os fogos de artifício e os shows de drones. Destaque para a noite de réveillon, na qual mais de 500 mil pessoas assistiram à passagem do ano na orla do Pina, comandada pelo cantor pernambucano Alceu Valença. Também subiram ao palco nomes como Ivete Sangalo, Joao Gomes, Raphaella Santos, Priscilla Senna, Mari Fernandez, Felipe Amorim, Conde, Nena Queiroga, André Rio, entre outros.

