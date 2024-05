Recife representa municípios Brasileiros em missão internacional na Índia sobre inovação digital

A- A+

A Prefeitura do Recife foi escolhida para representar os municípios brasileiros em missão internacional em Bangalore, cidade no sul da Índia, organizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A missão, que será dos dias 3 a 7 de junho, tem o propósito de trocar experiências sobre Infraestruturas Públicas Digitais e visa o possível desenvolvimento de projetos pilotos para implementação conjunta entre Brasil e Índia. A escolha da capital Pernambucana se deu pelo seu destaque no cenário nacional na área de transformação digital e inovação

Durante a agenda, o secretário executivo de Transformação Digital Felipe Cadena, que integra a comitiva, participará do Programa de Imersão DPI (do inglês "Infraestruturas Públicas Digitais") da Índia, no Instituto Internacional de Tecnologia da Informação, que consiste em uma imersão com duração de cinco dias para aprender na prática como a Índia tem avançado na pauta de Transformação Digital.

O objetivo da participação é conhecer mais a fundo as ferramentas utilizadas na índia e analisar a possibilidades de uso dessas ferramentas para resolver problemas sociais de forma escalável no Brasil.

“A Índia foi selecionada pelo Governo Federal para receber essa missão exatamente para termos uma visão de um país que é avançado tecnologicamente e que tem desafios das diversas ordens bem parecidos com o Brasil", explica o secretário de Transformação Digital.

Segundo o secretário, a participação do Recife confirma o papel inovador da cidade na gestão pública e reforça o compromisso com a modernização e eficiência dos serviços digitais no município.

"O Recife avançou consideravelmente no processo de transformação digital e de modernização na prestação dos serviços públicos, a exemplo da plataforma Conecta Recife, que revolucionou a forma da gestão municipal se relacionar com o cidadão. Mas temos muito a fazer ainda, e conhecer novas experiências e aprender com países como a Índia é fundamental neste processo. Vamos levar o que estamos fazendo aqui, mas também buscar novas tecnologias e processos de inovação, sempre com o foco na melhoria de vida da população recifense", finaliza Felipe Cadena.

