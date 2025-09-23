A- A+

Aeroporto Recife se consolida como hub estratégico da Azul em reconhecimento global de pontualidade Levantamento da Cirium destaca Azul como a aérea mais pontual do mundo, com Recife entre os hubs de melhor desempenho

O Aeroporto Internacional do Recife voltou a ganhar destaque no cenário da aviação mundial ao figurar entre as bases da Azul Linhas Aéreas com melhor desempenho operacional no mês de agosto deste ano. De acordo com o relatório de Desempenho de Pontualidade (On-Time Performance – OTP) da Cirium, empresa referência internacional em dados e análises do setor, a Azul foi considerada a companhia aérea mais pontual do mundo no período, com 92,1% de seus cerca de 800 voos diários pousando dentro do horário previsto.

Esses resultados, conforme a companhia, projetam o desempenho de suas operações nos principais hubs do país: Confins-MG, Viracopos-SP e Recife-PE.

Juntas, essas bases foram responsáveis por índices de pontualidade acima de 91%, consolidando o protagonismo da capital pernambucana como elo estratégico na malha aérea da Azul. Em Recife, 91,2% dos voos chegaram ao destino dentro do prazo estabelecido, garantindo fluidez nas conexões regionais, nacionais e internacionais.

Para o vice-presidente de Operações da Azul, Daniel Tkacz, o desempenho não é fruto do acaso, mas de um processo que alia planejamento, execução e integração entre equipes. “Temos tripulantes talentosos nos aeroportos e uma relação de parceria com todas as nossas bases pelo país que têm impactado positivamente nossos resultados e mantido a credibilidade e o respeito da nossa marca junto aos clientes. E os índices de pontualidade que acompanhamos diariamente, e que agilizam as nossas operações, com destaque em agosto para os nossos três hubs, é o que nos mantêm na lista mundial da Cirium, junto com as companhias aéreas mais pontuais do mundo”, afirma.

VP de Operações da Azul, Daniel Tkacz | Foto: Guilherme Ramos/Divulgação

Recife

Tkacz ressalta ainda a importância do Recife no equilíbrio da malha nacional da Azul.

“Chamamos Recife de nosso ‘hub do Nordeste’. A partir dele, conectamos a região Sul e o Sudeste com todo o Nordeste e também com o Norte do país, além de voos diretos para os Estados Unidos. O aeroporto representa quase 10% de todas as operações da Azul, movimentando milhares de passageiros diariamente. Por isso, a boa performance desse hub garante que os clientes e suas bagagens completem a jornada com sucesso, indo do ponto de origem até o destino final dentro da experiência que contrataram com a Azul”, destaca.

Outro ponto que reforça o peso do Recife na rede é a diversidade de aeronaves que passam pelo terminal. “Desde o Cessna Grand Caravan, com nove lugares, até o A330, nosso maior avião com 330 assentos, operam no Recife. Isso exige uma engrenagem muito bem ajustada, que em agosto funcionou de maneira exemplar, contribuindo de forma decisiva para o excelente resultado operacional da empresa no mês”, acrescenta.

Desafios

Manter a regularidade em aeroportos de grande porte não é simples. Tkacz reconhece que os obstáculos vão além de fatores externos, como o clima, e passam pela integração das equipes e pela capacidade técnica.

“Os maiores desafios para alcançar e, principalmente, se manter no topo em performance operacional, vão além dos fatores que não controlamos, como as condições meteorológicas. O essencial é ter grande sinergia entre equipes e uma capacidade técnica sólida. Isso passa, por exemplo, por contar com um time de manutenção altamente preparado, capaz de corrigir qualquer situação anormal com rapidez e devolver os aviões à operação o mais rápido possível”, explica.

O executivo acrescenta que o investimento em qualificação também é determinante para sustentar os bons resultados.

“Outro ponto fundamental é o investimento constante em treinamento. Nosso foco principal é sempre a segurança, e por isso todas as equipes que estão próximas ao avião - sejam pilotos, tripulantes, mecânicos, equipes de solo ou de aeroporto - recebem treinamentos frequentes para garantir segurança em primeiro lugar e, também, eficiência operacional.”

Veja também