Destino Recife se consolida como um dos principais destinos para o Turismo internacional Segundo os dados da Anac, a capital pernambucana alcançou, em abril, a segunda colocação entre os aeroportos do Nordeste, com mais de 37,9 mil turistas internacionais

Recife foi o segundo destino nordestino que mais recebeu turistas internacionais em abril, com 37,9 mil visitantes, segundo dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) divulgados nesta semana. A capital pernambucana ficou atrás apenas de Salvador, que liderou o ranking regional com 41,6 mil passageiros.

No ranking dos países emissores, a Argentina segue sendo o país que mais escolhe o Recife como destino para turistar, de acordo com o Ministério do Turismo. O segundo lugar é ocupado por Portugal, seguido por Uruguai e Chile. Em todo o Brasil, a cidade de São Paulo foi a capital brasileira que mais recebeu turistas internacionais, com 1,2 milhão de pessoas desembarcando no Aeroporto de Guarulhos.

Para o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, além de todos os requisitos que a capital pernambucana possui, os dados são fruto de muito trabalho da gestão municipal.

“As nossas participações nas feiras de turismo nacionais e internacionais têm como objetivo apresentar o Recife aos agentes e operadores de viagens, que se encantam por nossa cidade e passam a oferecer o destino ao turista. Além disso, temos diversas reuniões com as companhias aéreas, em busca de voos diretos para também atrair os turistas. Acreditamos que nos próximos meses, com os novos voos internacionais, aumentaremos ainda mais o fluxo de turistas no Recife”, afirmou o gestor municipal.

Novos voos

No próximo dia 4 de junho será o lançamento do voo Recife-Porto (Portugal), operado pela Azul Linhas Aéreas, com duas frequências por semana. Já no dia 1º de julho, haverá o primeiro voo direto Recife-Buenos Aires, pela companhia Jetsmart, com quatro voos semanais na modalidade low-cost - tarifas mais baratas do que a média do mercado.

Tais conquistas para a cidade proporcionam ao turista além de conforto, a possibilidade de usar o tempo não em conexões ou troca de aeronaves, mas em passeios e atividades turísticas no destino escolhido para sua viagem, movimentando a economia e criando as melhores experiências na capital pernambucana.

