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Startup Recife se destaca como polo nacional no crescimento de startups, aponta relatório Estudo do Sebrae e Startup Genome revela potencial das startups e desafio no acesso a capital inicial

O ecossistema de inovação do Recife vem se destacando nacionalmente pela capacidade de fazer startups crescerem. Um relatório inédito do Sebrae/PE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a Startup Genome aponta que 24% das startups locais que captam investimentos iniciais conseguem avançar para rodadas Série A, voltadas à expansão dos negócios. Entre ecossistemas brasileiros de porte semelhante, Recife fica atrás apenas de Uberlândia, consolidando-se como um dos principais polos de inovação fora do eixo Sul-Sudeste.

Apesar do bom desempenho, o estudo revela um desafio importante: o acesso limitado a capital em estágio inicial. Entre 2021 e 2024, as rodadas seed no Recife tiveram mediana de US$ 191 mil, abaixo de cidades como Uberlândia, Goiânia e Florianópolis.

Ainda assim, as startups recifenses apresentam forte capacidade de crescimento quando conseguem avançar para fases mais maduras, alcançando mediana de US$ 5 milhões em rodadas Série A.

Segundo a Startup Genome, o cenário representa uma oportunidade para investidores, já que as startups locais contam com fundadores altamente qualificados. O relatório mostra que 92% das empresas possuem ao menos um fundador com experiência técnica e estratégica, enquanto 74% têm sócios com formação em negócios.

Outro destaque é a formação de talentos. Recife lidera o ranking nacional de estudantes de Tecnologia da Informação por habitante, impulsionado por instituições como a Universidade Federal de Pernambuco e a Cesar School, além do Porto Digital, principal distrito de inovação da América Latina.

O estudo também aponta desafios para o ecossistema, como a retenção de profissionais experientes e a baixa internacionalização das startups. Atualmente, apenas 4% dos clientes dessas empresas estão fora do Brasil. Mesmo assim, o Recife ganhou reconhecimento internacional ao ser incluído no Global Startup Ecosystem Report 2025, figurando entre os 20 principais ecossistemas de startups da América Latina.

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