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Evento Recife se torna hub do mercado de pizzarias com a primeira edição do Pizza Masters no Nordeste Evento reúne mais de 400 empresários e gestores no dia 25 de agosto e coloca Pernambuco no circuito nacional de profissionalização, inovação e negócios do setor, que movimenta R$ 24,4 bilhões por ano no Brasil

Recife será o ponto de encontro de importantes nomes do mercado brasileiro de pizzarias. No dia 25 de agosto, o Centro de Convenções de Pernambuco recebe o Pizza Masters 2026, evento criado para profissionalizar e conectar empresários, gestores, pizzaiolos e fornecedores em torno dos desafios e oportunidades de um dos segmentos mais relevantes do food service nacional.

Com programação das 9h às 19h, o evento deve reunir mais de 400 participantes para uma imersão de conteúdo, experiências e networking. A grade de conteúdo será dedicada à gestão financeira, marketing, operação, liderança, delivery, inovação, construção de marca e estratégias de crescimento.

A chegada do Pizza Masters ao Recife tem um significado estratégico para o setor. A capital pernambucana é a primeira cidade do Nordeste a receber a iniciativa, depois das edições realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A escolha reforça a posição de Pernambuco como força econômica regional e de Recife como um importante hub de negócios, serviços e conexões empresariais do Nordeste.

Criado pelos sócios da rede paulistana La Braciera Pizza Napoletana, referência nacional do segmento, e integrante do ranking internacional 50 Top World Artisan Pizza Chain, em parceria com o consultor de food service Diego Senra, sócio da Lathor Consultoria, o Pizza Masters é estruturado com uma metodologia voltada para quem está na operação e precisa transformar conhecimento em resultado.

O evento propõe criar um hub permanente de conexão entre empresários e players da indústria do food service, com grupos de troca, mentorias e conteúdos direcionados ao desenvolvimento dos negócios.

“Percebemos que apesar de ser um dos maiores mercados de pizza do mundo, o Brasil ainda necessita de eventos focados exclusivamente no lado empresarial do negócio, como gestão financeira, marketing digital, delivery e liderança de equipes”, afirmou Gustavo Brunello, CMO da La Braciera e co-criador do Pizza Masters.

Um dos diferenciais do evento está na escolha dos palestrantes. Em vez de concentrar a programação em conteúdos exclusivamente teóricos, o Pizza Masters reúne empresários e especialistas que estão à frente de grandes operações e compartilham experiências construídas no dia a dia.

Entre os nomes confirmados estão Daniel Lucco, CEO da La Braciera, que apresentará o case de crescimento da rede; Gus Brunello, CMO da La Braciera; Ricardo, da Nova Bella Napoli; Gabriel Concon, CEO da Pizza Prime; Arnaldo Di Blasi, da Di Blasi Pizzas; e Diego Senra, CCO do Pizza Masters.

A programação também terá um painel dedicado aos desafios e oportunidades do mercado regional, com participação de Felipe Saraiva, da We Love Pizza e PizzaPizza; Ivo Lira, da Pizzaria Atlântico; e Tássia Lima, sócia da Elephant Pizzaria.

Ao longo das dez horas de conteúdo, os participantes terão acesso a estratégias para aumentar margem e lucratividade, sair do operacional, estruturar equipes, escalar operações, fortalecer marcas, ampliar delivery, suportar grandes volumes de pedidos e interpretar os dados do mercado.

Entre os cases apresentados estão operações que alcançaram resultados expressivos, como o crescimento da La Braciera de zero a R$ 75 milhões em cinco anos, a experiência de operações capazes de chegar a mil pedidos por dia e estratégias de expansão para múltiplas unidades.

Em 2026, o Pizza Masters terá três edições, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, com investimento estimado em mais de R$ 2 milhões e expectativa de reunir cerca de 1,8 mil empresários ao longo do ano.

Mercado de R$ 24,4 Bilhões

Segundo levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), existem mais de 36 mil pizzarias em operação no país, responsáveis pela produção de aproximadamente 3,8 milhões de pizzas por dia, o equivalente a mais de 2,6 mil pizzas produzidas a cada minuto.

O mercado brasileiro de pizzarias movimenta cerca de R$ 24,4 bilhões em faturamento anual, segundo dados divulgados pela InfoMoney. O avanço do delivery e a transformação dos hábitos de consumo vêm ampliando as oportunidades, mas também aumentando a necessidade de profissionalização, controle de custos, eficiência operacional e construção de marcas competitivas.

Recife como porta de entrada

A realização do Pizza Masters no Recife também coloca Pernambuco em uma rota nacional de eventos voltados à economia do food service. A capital reúne características que favorecem a escolha: força econômica, localização estratégica, infraestrutura para grandes eventos e capacidade de conectar empreendedores e empresas de diferentes estados nordestinos.

Depois de reunir mais de mil donos de pizzarias em suas edições anteriores, a iniciativa chega ao Nordeste com a ambição de ampliar sua comunidade e consolidar uma agenda nacional de profissionalização do setor.

Mais do que um evento sobre pizza, o Pizza Masters chega a Recife como uma plataforma de negócios, conhecimento e conexão para uma indústria que cresce, emprega, movimenta bilhões e busca cada vez mais profissionalização.

PIZZA MASTERS RECIFE 2026

Data: 25 de agosto de 2026.

Local: Centro de Convenções de Pernambuco.

Horário: 9h às 19h.

Ingressos: a partir de R$ 350,00 pelo Sympla

Link para ingressos

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