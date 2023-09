A- A+

ENCONTRO Recife sedia 15º Congresso de Gestão de Pessoas do Estado Com promoção de networking, evento vai reunir especialistas nacionais e internacionais das áreas de recursos humanos, administração e negócios

Com tema global "Novos Tempos: Conexões, Negócios e Pessoas", será realizado na próxima segunda-feira (25) o 15º Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco (Congepe). O evento vai reunir especialistas nacionais e internacionais das áreas de recursos humanos, administração e negócios, e promover networking, mentorias e insights sobre a necessidade de se conectar e criar o futuro. O evento acontece das 8 às 20h, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos/ Seccional PE (ABRH-PE).

Feito de pessoas e para pessoas, o Congepe é voltado aos profissionais de RH, de áreas afins e também para todos que exercem o papel de liderança em suas organizações. Assuntos como ESG, diversidade, desenvolvimento de habilidades essenciais para o cenário atual do mercado de trabalho, saúde e bem-estar laboral estão na pauta. Além das palestras, a programação conta com mentorias individuais com orientações personalizadas após o evento e feira de negócios com expositores que apresentarão as principais tendências e soluções em RH. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas no site do evento. Vagas são limitadas.

De acordo com o presidente da (ABRH-PE), Moacy Freitas, o tema central deste ano reflete a dinâmica em constante evolução da gestão de pessoas no mundo moderno.

"O evento foi cuidadosamente planejado para explorar novas perspectivas sobre a gestão de indivíduos e desenvolver habilidades essenciais para o cenário atual e futuro, e assim, impulsionarmos ainda mais uma atuação estratégica e empática”, ressalta.

A diretora da ABRH Brasil, Danielle Maciel, reforça que os participantes do evento deste ano poderão contar com empatia, brilho nos olhos e calor humano.

“Estamos trazendo para o Estado um evento com patamar extremamente elevado, com conteúdos diferenciados e palestrantes de abrangência nacional e internacional", diz.

Entre os convidados palestrantes nesta edição está Grazie Mendes, head de Diversidade, Equidade e Inclusão na ThoughtWorks - consultoria em tecnologia - que é professora das principais escolas de negócios do País e uma das dez maiores influenciadoras digitais da área de recursos humanos. Na palestra "Futuros Desejáveis", ela irá provocar o público a fazer um exercício de imaginação do futuro, não o inexorável, onde as pessoas precisem se adaptar para não serem atropeladas, mas sim com o qual se sonha. Mendes defende que o sonho é uma potente ferramenta de planejamento que vem sendo negligenciada nos dois últimos séculos.

"O pessimismo é um sintoma de decadência. As culturas que florescem têm uma imagem de futuro desejável", indica. Neste sentido, em sua fala, ela apontará caminhos para o desenho de horizontes mais plurais e inclusivos.

A "Comunicação Não-Violenta para Líderes" será o tema exposto pela economista e especialista em gestão emocional, a carioca Juliana Sardinha, que vai abordar a importância da comunicação não-violenta como uma habilidade estratégica e potente para a construção de relações de confiança e colaboração. Para ela, o líder que experimenta a vivência da prática da CNV abre caminhos para criar pontes de diálogo com sua equipe, fomentando inteligência coletiva e atuando com um olhar sistêmico, incluindo todos os perfis e suas múltiplas necessidades e habilidades.

O Congepe também terá como convidados a fundadora e CEO do Grupo Capacitare, Leyla Nascimento, pioneira em RH global; Luciana Camargo, vice-Presidente Global de Recursos Humanos, Liderança, Desenvolvimento e Inclusão na IBM; Marcelo Madarász, diretor de RH para a América Latina na Parker Hannifin; além do palestrante internacional, Pedro Ramos, CEO da Keeptalent Portugal, considerado uma autoridade em liderança e gestão de recursos humanos.

Palestrantes Confirmados

Tendências Globais de Gestão de Pessoas

Pedro Ramos (Portugal) - CEO da KEEPTALENT Portugal, Pedro é uma autoridade em Liderança e Gestão de RH, com múltiplas intervenções internacionais.

Propósito, Liderança e os Novos Tempos

Marcelo Madarász - Diretor de RH para a América Latina na Parker Hannifin, Marcelo é um influenciador em RH e coautor de livros influentes.

Inteligência Artificial: transformando nossas vidas e o mundo do trabalho

Luciana Camargo - Vice-Presidente Global de Recursos Humanos, Liderança, Desenvolvimento e Inclusão na IBM, com ampla experiência em RH.

RH Global: Influenciar, Performar e Transformar

Leyla Nascimento - Fundadora e CEO do Grupo Capacitare, pioneira em RH global, com contribuições significativas para o desenvolvimento do setor.

Comunicação Não-Violenta para Líderes

Juliana Sardinha - Economista com experiência em Petróleo e Gás, Juliana aborda a Comunicação Não-Violenta e estratégias de liderança.

Futuros Desejáveis

Grazi Mendes - Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na ThoughtWorks, palestrante TEDx, uma das dez maiores influenciadoras digitais da área de recursos humanos e professora das principais escolas de negócios do país.

