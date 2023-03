A- A+

Negócios Associação Brasileira de Bares e Restaurantes se reúne no Recife A estimativa é que cerca de 2 mil pessoas participem do evento no Museu Cais do Sertão para debater temas relacionados à alimentação fora do lar

O Recife sedia, a partir de amanhã (29), o 38º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Com o tema a “Revolução na Alimentação Fora do Lar”, o evento itinerante tem como objetivo debater temas importantes para o setor. Sob a coordenação da Abrasel em Pernambuco, a programação inclui palestras, bate-papos, e aulas práticas de interesse do setor que, só em Pernambuco, conta com mais de 49 mil estabelecimentos que geram cerca de 500 mil empregos.

De acordo Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, o encontro têm como objetivo profissionalizar empresários e contribuir para um melhor ambiente de negócios, além de explorar assuntos de grande interesse para o setor de alimentação fora do lar e promover o turismo local. “Este é o primeiro encontro a ser realizado em Pernambuco desde 2012, quando Porto de Galinhas recebeu o evento; e é o primeiro sediado pelo Recife. Nossa expectativa é que haja um fluxo significativo de visitantes interessados em conhecimento, tendências e negócios”, explica.

A programação será realizada no Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, das 10h às 18h. A estimativa é que o local receba cerca de 2 mil visitantes, dos quais 50% devem ser de fora do Recife. As mudanças que o mercado sofreu durante a pandemia e mostrar as principais tendências de mercado para os próximos anos estão entre as pautas principais. Por lá, estão previstas mais de 40 palestras, participação de 60 expositores e mais de 50 marcas parceiras.



Na programação, constam ainda temas relevantes para os bares e restaurantes como gestão, eficácia de cardápios, jornada do cliente, marketing digital, redes sociais, hamburguerias, aumento de lucro, saúde mental, delivery e muito mais.



Arena Gastrô

No Cais do Sertão, o público ainda poderá conferir práticas e tendências gastronômicas com o espaço Arena Gastrô, realizado em parceria com a Tramontina e com aulas-show protagonizadas por chefs convidados.

Tecnologia

O 38º Encontro da Abrasel contará ainda com o Salão Tech, um espaço onde startups pernambucanas apresentarão soluções e suas aplicabilidades para o food service.

Varanda Experience

O espaço permitirá aos visitantes a degustação de produtos de empresas parceiras como Ambev, Wine Concept, Vinhedos do Vale de São Francisco, Dona Chita, Pitú e Atacamax.

Salão Expo

No local, empresas de diversos segmentos vão expor seus produtos e serviços como, por exemplo, Rappi, Praso, 3LM, Produz, Macropac, Olho do Dono, Cota Compras, FacePonto e Correta Contabilidade entre os confirmados.

Conselho da Abrasel



Durante o evento, acontecerá ainda a reunião do Conselho Nacional da Abrasel. Mais de 45 autoridades e presidentes regionais e estaduais estarão presentes. Entre elas, o presidente da Abrasel Nacional, Paulo Nonaka, e o presidente executivo da Abrasel Nacional, Paulo Solmucci. Já as visitas técnicas do grupo serão realizadas no Recife, Porto de Galinhas, Carneiros e Fernando de Noronha.

