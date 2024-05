A- A+

Setor automotivo Recife sedia evento sobre mercado de oficinas e autopeças Encontro ocorrerá nos dias 9 e 10 de maio em hotel localizado no bairro de Boa Viagem

Discutir sobre o futuro das oficinas e autopeças, apresentar novos modelos de gestão e também novas tecnologias capazes de modernizar e trazer rentabilidade ao dia a dia de negócios automotivos são os objetivos do 1º Evento Regional Conexão Autoglass, que acontecerá no Recife, quinta e sexta-feira, às 19h, no Hotel Kastel Manibu Recife, em Boa Viagem.

Dados do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindrepa), apontam que em Pernambuco existem cerca de 2 mil oficinas mecânicas. O evento, que já está com inscrições encerradas, pretende reunir cerca de 200 participantes nos dois de evento, entre donos de oficinas, autopeças e lojistas.

A programação do primeiro dia será voltada aos donos de oficinas. O ponto alto deste dia será a palestra "O segredo das oficinas lucrativas", ministrada por Cláudio Araújo, referência em gestão de oficinas automotivas e desenvolvimento empresarial.

Cláudio mantém um canal do youtube, onde toda terça-feira posta um vídeo ensinando práticas no setor automotivo. Além disso, é conselheiro educacional, mentor em cursos de gestão de oficinas e criador de plataformas facilitadoras, com o uso de inteligência artificial.

O vice-presidente da Autoglass, Flavio Cezario, estará no evento para participar de uma mesa-redonda no segundo dia de encontro. Na ocasião, ele vai falar com convidados sobre a parceria da Autoglass em disponibilizar o portal e os consultores, que o ajudam a encontrar a peça certa.

