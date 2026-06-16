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Tecnologia Recife sedia evento sobre o uso da IA no mercado de trabalho Inspiração Tech aconteceu na noite desta terça-feira (16), no Shopping Recife

Foi realizada na noite desta terça-feira (16), na sala IMAX do Shopping Recife, na Zona Sul do Recife, o Inspiração Tech. Idealizado por Camila Haeckel e Eduarda Haeckel, da Agência Inspiração, o evento discutiu sobre os impactos e as oportunidades geradas através da Inteligência Artificial.

O evento reuniu mais de 300 pessoas no local, entre empresários, executivos e profissionais de vários segmentos. Todos interessados em entender como a IA segue modificando as mais diferentes áreas da sociedade, como os negócios, a educação, a saúde e o Direito.

A programação contou com um workshop conduzido por Catarina Durães, além de palestras de especialistas na área, como Lorena Botelho, da Urbana Vitalino Advogados, que trouxe um estudo sobre o uso da IA no Direito; Flávia Brito, da BidWeb, que falou sobre segurança digital e uso responsável da tecnologia; o professor Wendel, do Colégio Cognitivo, que trouxe estudos sobre a relação entre a IA e a educação; e, por fim, a médica Michelle Batista, do Memorial Star, que destacou os usos da ferramenta na saúde.

O Inspiração Tech foi realizado com o apoio do Shopping Recife e de importantes empresas parcerias e mostrou o crescente interesse do mercado pernambucano pelas transformações promovidas pela inteligência artificial.

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