Recife sedia feira de afroempreendedorismo

A- A+

Entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro, Recife sediará a Feira Ojà Afro Sesc, uma feira de afroempreendedorismo alusiva ao mês da Consciência Negra. A programação gratuita, que acontece no Boulevard Rio Branco e no Sesc Santa Rita, reúne 30 empreendedores negros dos segmentos de moda, vestuário, acessórios, beleza, literatura, artes visuais, decoração e gastronomia. Além disso, o evento será palco de apresentações culturais e oficinas.

“Sabemos que é um mês simbólico na luta antirracista, mas queremos, além de falar sobre a pauta, defender espaços que possibilitem o protagonismo econômico, cultural e intelectual das pessoas negras”, comenta Renata Ramos, bibliotecária do Sesc Santa Rita e organizadora da iniciativa.

Para marcar a abertura da programação, no primeiro dia de evento (24/11), a partir das 17h, quatro grupos culturais vão se apresentar no local: Grupo Musical Porto Mix; Breaking com a FPEB; Afoxé Omo Nilê Ogunjá; e Afoxé Oyá Alaxé. Ao longo dos dias, a feira estará aberta ao público de 14h às 20h.

Além da parte de vendas, o projeto também é voltado para atividades formativas. Nos dias 22, 23 e 25 de novembro, será realizada a “Oficina de contação de histórias africanas”, que será ministrada pela pedagoga, produtora cultural e contadora de histórias Roma Júlia, no Sesc Santa Rita. Ela vai falar sobre a importância da atividade, ferramentas e conteúdos para a contação e o ensino da história e cultura afro no Brasil. Podem participar professores, estudantes, educadores e pessoas interessadas com idade superior a 18 anos. São 20 vagas e as inscrições acontecem na plataforma: https://cursos.sescpe.com.br.

A segunda formação é a “Oficina de Assessoria de Imprensa”, que também vai acontecer na unidade. Ela será oferecida no dia 1º de dezembro, conduzida pelo jornalista Salatiel Cícero e exclusiva para empreendedores negros. O profissional atua há mais de 15 anos no mercado de Comunicação e vai ensinar sobre divulgação espontânea na imprensa, bem como o entendimento de notícia e estratégia para articulação na divulgação dos negócios. Para esta atividade, a turma conta com 40 vagas, e as inscrições acontecem na unidade.

Palestra educativa

A programação da Feira Ojà Afto Sesc vai incluir, ainda, palestra para alunos da Escola Técnica Porto do Digital, no Bairro do Recife. Os estudantes vão assistir ao tema “Entenda o Racismo Estrutural e como combatê-lo”, com Elizama Messias, produtora cultural, doutoranda em Educação pela UFPE, coordenadora Executiva do Laboratório de Educação das Relações Étnico raciais-Laberer/UFPE, Co-fundadora e Coordenadora Executiva do Epicentro Terra Viva.





Veja também

Comércio O que é a Temu, a varejista chinesa que ameaça o reinado da Shein