Recife sedia feira de Hospedagem e Alimentação promovida pela Abrasel-PE

A- A+

A 5ª edição da HFN – Hotel & Food Nordeste, uma feira dedicada ao setor de hospedagem e alimentação, com mais de 500 marcas expositoras, acontece nos próximos dias 8 a 10 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, das 14h às 21h. O evento contará com várias atrações de destaque na categoria, e a expectativa é receber um público de aproximadamente 22 mil pessoas.

O projeto Gourmet Experience, organizado em conjunto pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE) e pela Insight Feiras & Negócios, por exemplo, apresenta uma programação de três dias de palestras, com a participação de aproximadamente 13 palestrantes. Com 12 temáticas a serem discutidas, o evento foca em empreendedores de alimentos fora do lar, tratando de questões como gestão de recursos humanos, otimização de despesas, rentabilidade do cardápio, entregas, mídias sociais, enocultura, sustentabilidade e reforma tributária.

Entre os palestrantes, nomes como João Barcelos, embaixador do iFood e Bernardo Netto Machado, fundador do Falaê!, empresa responsável por gerenciar e acompanhar a experiência dos clientes de mais de 400 restaurantes no Brasil e do próprio presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa, que irá moderar debate e palestras sobre a importância do “Olho do dono”. Ele destacou que “as palestras reúnem consultores, restaurateurs e chefs para avaliar e debater os principais assuntos, que desafiam as operações de bares e restaurantes nos dias atuais”, afirmou.

Além dos mencionados, também estarão presentes os seguintes palestrantes: Fernanda Chagas da Gass Company; Paula Ardanza; Dayana Albuquerque da Produz Consultoria; João Barcelos da Premier Consultoria; Tony Sousa do Olho do Dono; Bernardo Netto Machado da Falaê!; Marcio Black; Mylenna Luz do Saber Cuidar; Waldemberg Mendes da WMendes Advocacia; Rodrigo Castro do The Alive Studio (By Eninova hub), Valdênio Rodrigues da Agência Gerens Neuromarketing e Publicidade; Mardônio Filho e Wiliane Marinho. O evento também contará com a participação de consultores, chefs e proprietários de restaurantes.

As inscrições para o evento têm um custo de R$ 150 por dia, o que inclui a oportunidade de assistir a três palestras. Há também a opção de adquirir um combo para os três dias, ao preço de R$ 300. Os associados da Abrasel desfrutam de um desconto de 50% no valor das inscrições.

Programação gratuita

Para aqueles que buscam uma programação gratuita, a HFN deste ano trará a Super Kitchen Arena Burguer, uma atração que disponibilizará exposição de equipamentos com descontos especiais e palestras ministradas por especialistas em hambúrgueres, sem custos. A Kitchen Arena visa proporcionar acesso ao conhecimento e tecnologias, abrangendo equipamentos avançados, insumos, embalagens, sistemas e descontos, para atender às necessidades do mercado em expansão no Nordeste.

O workshop "Confeitar", organizado por Anna Corinna também oferecerá nove aulas abrangendo diversas técnicas de confeitaria. O evento visa estimular o empreendedorismo ao abordar temas como precificação, fotografia, redes sociais e a importância da regularização do CNPJ. Além disso, os participantes poderão aprender a criar suas coleções para o Natal, considerada a segunda melhor data do ano para o setor de confeitaria.

Veja também

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Conheça o empresário que arrematou o jatinho da Americanas