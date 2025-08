A- A+

Inovação Recife sedia final nacional da Startup World Cup com oito startups na disputa Vencedora representará o Brasil na final mundial no Vale do Silício, com prêmio de até US$ 1 milhão

O Recife será palco, nesta sexta-feira (8), da final nacional da Startup World Cup 2025.

O evento acontece no Museu Cais do Sertão, durante a programação do Mangue.Bit, e reunirá oito startups finalistas que disputam a chance de representar o Brasil na final mundial, marcada para outubro no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

A vencedora concorre a um prêmio de até 1 milhão de dólares.

Considerada uma vitrine para negócios promissores, a competição é promovida pela Traciona, com apoio da comunidade Manguezal e patrocínio da Prefeitura do Recife.

A capital pernambucana consolida-se, mais uma vez, como um dos principais polos de inovação da América Latina.

Finalistas

As finalistas são:

Biofábrica – Soluções para combater a degradação dos recifes de coral, protegendo a biodiversidade marinha.

IRISK – Plataforma de gestão automatizada de riscos e obrigações regulatórias.

Dana Agro – Tecnologia que reduz perdas na agricultura causadas por eventos climáticos e pragas.

Luckie Tech – Monitoramento contínuo de pacientes oncológicos pediátricos para prevenir complicações.

MicroGene – Bioinsumos sustentáveis que aumentam a produtividade agrícola.

FlakeFlow – Plataforma no-code para automação de fluxos de trabalho em pequenas empresas.

Super Nina – Ferramenta com IA para prevenir assédio e violência de gênero na mobilidade urbana.

Peoplefy – Plataforma de engajamento com IA, gamificação e recompensas via WhatsApp.

Protagonismo

“Ser cidade-sede da Startup World Cup reforça o protagonismo do Recife como um dos ecossistemas de inovação mais relevantes do país. Essa é uma oportunidade única de projetar nossas startups no cenário global e atrair investidores estratégicos”, afirmou Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife.

Com visibilidade nacional e internacional, o torneio já revelou startups que se tornaram referência em seus setores. Estar entre os finalistas é, segundo os organizadores, um selo de credibilidade para os negócios participantes.

