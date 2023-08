A- A+

Construção Civil Recife sedia Missão Empresarial para imersão no setor construtivo Programação pretende fomentar negócios no setor da construção civil

Entre os dias 22 e 24 de agosto, a capital pernambucana será sede do primeiro encontro da Missão Empresarial de 2023, evento promovido pela unidade EnRedes do Centro de Tecnologia de Edificações, de São Paulo. O momento vai reunir cerca de 50 nomes do Brasil em programação cujo objetivo é acompanhar inovações, soluções construtivas e fomentar negócios no setor da construção civil.

O CTE EnRedes, que encabeça a missão, vai aproveitar a oportunidade para discutir recuperação de áreas urbanas, modelos de construção, visitar o Porto Digital e visitar obras de referência na capital pernambucana. Amanhã, durante a abertura, no Mirante do Cais, o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, vai palestrar sobre os propósitos de quem constrói no e para o Nordeste.

Uma das obras que serão visitadas é o retrofit residencial, que está sendo executado no Moinho Recife Business & Life, no Bairro do Recife. O projeto, desenvolvido pela Moura Dubeux, vai transformar antigos silos de moagem de trigo em residenciais.

“É um empreendimento que aponta para a nossa consolidação e expertise no modelo de retrofit. Reflexo disso é recebermos empresas do Brasil para fazerem visitação e termos a oportunidade de compartilhar nosso conhecimento e de nos tornar referência”, comenta Carlos Gentil, diretor de engenharia da Moura Dubeux.

No total, são 10 mil m² de área residencial, que vai abrigar 251 flats do Silo 240 e Silo 215, todos já comercializados. A obra de retrofitagem, iniciada em 2022, está preservando as características e identidade originais da construção, mas também trazendo atualização de sua estrutura, com foco na segurança, funcionalidade e inovações para a moradia.

“Será uma grande oportunidade para os profissionais do setor se relacionarem e entenderem como é possível preservar a história ao mesmo tempo em que se aplica inovação nos pilares da transformação digital, industrialização e sustentabilidade, comenta Tainã Dorea, arquiteta do time técnico do CTE Enredes.

