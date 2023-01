A- A+

Empreendedorismo Recife sedia, neste sábado (21), o evento "EP Summit", com diversas palestras sobre empreendedorismo Ingressos custam R$ 55 e evento contará com uma série de palestras das 9h às 18h, deste sábado (21)

Neste sábado (21), na Zona Sul do Recife, no The Match Hall, em Boa Viagem, vai acontecer o evento de empreendedorismo "EP Summit" (empreendedor do presente). Uma série de palestras serão realizadas das 9h às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 55 e estão à venda no site Sympla.

O evento vai contar com palestras de diversos empreendedores, que abordarão diversas temáticas como vendas, networking, gestão, inovação, finanças e marketing digital. Entre os convidados, Heitor Leon, Bruno Downey, Guy Peixoto, Marcelo Docecleta, André Farias, Cássio Leonel, Pedro Kohler, Tiago Carneiro, João Guerra, Simon Carrazone, Daniel Feitosa, Stélio Ferraz e Anderson Silva.

Também haverá um quadro de empoderamento feminino comandado pelas empresárias Camila e Natália da Fonte, fundadoras de uma das maiores franquias de serviços de beleza express, a Browbar.

O EP Summit será um evento feito para pessoas que querem criar novos negócios e fomentar empresas já existentes. "Nosso maior desafio com esse evento é trazer oportunidades para as pessoas mudarem sua realidade financeira através do empreendedorismo", explica Mateus Wanderley, organizador do evento, jovem empreendedor que tem notoriedade e já faturou mais de R$ 1 milhão pela internet e também será um dos palestrante.

