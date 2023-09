Recife sedia seminário nacional de Energia Solar Fotovoltaica

A- A+

Com especialistas de vários estados do País, nos dias 05 e 06 de outubro, acontece o V Seminário Nacional Cigre de Energia Solar Fotovoltaica, no auditório da Chesf, em San Martin, Zona Oeste do Recife. O evento é realizado pelo Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) e pelo Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricos (Cigre).

Com uma programação de palestras e visitas técnicas, o Seminário contará com a coordenação de profissionais da área, como o Dr. Alexandre Rasi Aoki, coordenador do Comitê de Estudos C6 do Cigre-Brasil e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR); o Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini, assessor científico do Cigre-Brasil e professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), e o Dr. Paulo Gama, diretor de negócios do IATI – Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação.

O Seminário Nacional Cigre de Energia Solar Fotovoltaica contará com palestras de Francisco Silva, da Baterias Moura, sobre o armazenamento da energia da geração solar fotovoltaica; Ricardo Rüther, da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que falará sobre as perspectivas e projetos do Laboratório de Energia Solar e Hidrogênio Verde da UFSC, e Patricia Naccache, do Ministério das Minas e Energia (MME), que abordará o Programa Nacional de Hidrogênio.

Além das palestras, o Seminário também oferecerá visitas técnicas ao Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI), onde os participantes poderão conhecer de perto tecnologias e projetos relacionados à energia solar fotovoltaica, como o fogão a hidrogênio, a injeção de H2 em motogeradores diesel, o painel trocador de calor para sistemas solares fotovoltaicos, o armazenamento solar com baterias Moura e a bancada de intermitência solar e produção de H2.

Na quinta-feira (05), o Seminário começa às 8h30 e termina às 17h15. Na sexta (06), a visita técnica ao IATI vai das 9h às 11h.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no site do evento. Para participar presencialmente, a taxa de inscrição é de R$ 250. Para membros do Cigre e Entidades Apoiadores (com envio de comprovação de anuidade), o valor fica R$ 150. Estudantes pagam R$ 100 (com envio de comprovação de matrícula). O investimento inclui acesso on-line e ao conteúdo gravado, participação presencial no dia 05 e visitas técnicas no dia 06 (inscrições limitadas), além da emissão de certificado de participação.

Para participar de forma on-line, a taxa de inscrição é de R$ 150. Membros do Cigre e Entidades Apoiadoras (com envio de comprovação de anuidade) pagam R$ 100. Para estudantes, o valor fica R$ 50 (com envio de comprovação de matrícula). O investimento inclui acesso on-line e ao conteúdo gravado, além da emissão de certificado de participação.

