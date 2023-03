A- A+

Pernambuco Recife sedia XV Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste Pernambuco é o terceiro do Nordeste a ter mais postos de combustíveis e evento ganha relevância com início de novos governos, tanto federal quanto estadual

O Sindicombustíveis-PE realiza nesta quinta-feira (23) e nesta sexta-feira (24), no Recife, o XV Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste – XV ERCON. O evento deverá reunir mais de 500 revendedores dos estados da região em torno de palestras sobre temas atuais e urgentes deste segmento econômico. Os encontros serão promovidos em parceria com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes - Fecombustíveis. Pernambuco é o terceiro Estado do Nordeste a ter mais postos de combustíveis, 1.600 ao todo, atrás apenas da Bahia e do Ceará. O segmento é responsável ainda pela maior arrecadação do ICMS para o estado.

Sediado no Mar Hotel, no Bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana, o evento ocupará dois auditórios, com programações distintas, ampliando as possibilidades de temas a serem acompanhados pelos participantes, que poderão fazer o seu credenciamento a partir das 14h de hoje (23).

Para o presidente do Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos, o evento ganha ainda mais relevância diante do contexto econômico e político vivenciado, com início de novos governos tanto na esfera estadual quanto no executivo nacional, fazendo-se necessário ouvir a opinião desses especialistas, discutir caminhos para o desenvolvimento da revenda e construir entendimentos que deverão ser levados ao conhecimento dos gestores públicos, legisladores e demais representantes da cadeia comercial e produtores de combustíveis automotivos.

“Pernambuco foi escolhido para sediar o Encontro dos Revendedores de Combustíveis do Nordeste, que acontece anualmente, pela quarta vez, mostrando a relevância que a revenda pernambucana e sua representatividade sindical possuem para o desenvolvimento da atividade em caráter regional. O posto de combustível hoje é muito mais do que um local de abastecimento, funcionando também como uma ilha de serviços, com as lojas de conveniência, por exemplo, e até mesmo fazendo a segurança e a iluminação pública em algumas localidades”, comenta Alfredo Pinheiro Ramos, presidente do Sindicombustíveis-PE e 2º vice-presidente da Fecombustíveis.

“O segmento é responsável ainda pela maior arrecadação do ICMS para o estado, mesmo tendo tido as alíquotas para a gasolina e o etanol reduzidas em 2022. Além disso, é um setor que gera cerca de 30 mil empregos diretos em Pernambuco e 650 mil no Brasil como um todo”, completa ele.

SERVIÇO

XV Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste – XV ERCON

️ 23 e 24 de março de 2023

Mar Hotel (Rua Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem, Recife – PE)

Saiba Mais:

www.sindicombustiveis-pe.org.br/ercon2023



Veja também

TRABALHO TST muda entendimento sobre pagamento de horas extras