Recife sediará o EP Summint, evento de empreendedorismo

No próximo dia 21 de janeiro, na Zona Sul do Recife, no The Match Hall, em Boa Viagem, vai acontecer o evento de empreendedorismo "EP Summit" (empreendedor do presente). Uma série de palestras serão realizadas das 9h às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão à venda no site Sympla.

O evento vai contar com palestras de diversos empreendedores, que abordarão diversas temáticas como vendas, networking, gestão, inovação, finanças e marketing digital. Entre os convidados, Heitor Leon, Bruno Downey, Guy Peixoto, Marcelo Docecleta, André Farias, Cássio Leonel, Pedro Kohler, Tiago Carneiro, João Guerra, Simon Carrazone, Daniel Feitosa, Stélio Ferraz e Anderson Silva.

Também haverá um quadro de empoderamento feminino comandado pelas empresárias Camila e Natália da Fonte, fundadoras de uma das maiores franquias de serviços de beleza express, a Browbar.

O EP Summit será um evento feito para pessoas que querem criar novos negócios e fomentar empresas já existentes. "Nosso maior desafio com esse evento é trazer oportunidades para as pessoas mudarem sua realidade financeira através do empreendedorismo", explica Mateus Wanderley, organizador do evento, jovem empreendedor que tem notoriedade e já faturou mais de R$ 1 milhão pela internet e também será um dos palestrante.

Mateus Wanderley, organizador do EP Summit | Foto: Divulgação

