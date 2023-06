A- A+

CAPITALISMO CONSCIENTE Recife sediará o Fórum Regional do Capitalismo Consciente no Nordeste No Recife, o evento será realizado na CESAR School

Amanhã (30) Recife será sede do Fórum Regional do Capitalismo Consciente no Nordeste. O evento acontece como parte das comemorações do 10º aniversário do Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) e ocorrerá em todas as 11 filiais do instituto. A Filial Regional do Nordeste abrange os nove estados da região e será sediada na CESAR School, localizada no Porto Digital, das 8h30 às 17h30.

Segundo o ICCB, “a filial do Nordeste escolheu a desigualdade na distribuição de renda como tema principal e busca ir além das tradicionais conferências, promovendo uma experiência imersiva na comunidade do Pilar”. O evento também tem como meta promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ênfase nos ODS 10 e 4, além dos ODS 1, 3, 8, 11 e 17 da Agenda 2030 da ONU, que tratam da redução das desigualdades.

Daniela Garcia, CEO do ICCB, ressalta que os Fóruns Regionais visam estimular a interação entre as regiões e ampliar a discussão sobre o Capitalismo Consciente, descentralizando-a da região Sudeste. O evento no Nordeste abordará a importante questão da desigualdade na distribuição de renda e proporcionará aos participantes uma oportunidade de vivenciar de perto como essa desigualdade se manifesta na prática, impactando a comunidade do Pilar.

Os ingressos continuam à venda e podem ser adquiridos no site do Sympla. Os interessados em participar também podem entrar em contato com a equipe da Filial do Capitalismo Consciente do Nordeste, através do e-mail [email protected]. O Instituto informou que metade da receita arrecadada será destinada ao combate à fome e à insegurança alimentar, em parceria com a Start-up Connecting Food.



Confira a programação do evento



Manhã:

- Abertura por Marcos Queiroz e Jana Ricarte, líderes da Filial Regional do Capitalismo Consciente no Nordeste.

- Apresentação sobre os 10 anos do Capitalismo Consciente no Brasil por Daniela Garcia, CEO da instituição.

- Três mini palestras interligadas sobre a história do Território da Várzea, um programa voltado para o bem-estar das pessoas e do planeta.

- Apresentação conduzida pelo Grupo Cornélio Brennand (GCB).

- Apresentação do programa Talk Territórios Regenerativos, sobre os avanços na regeneração do território da Várzea.

- Palestra "Fluxo de capital para investimento de impacto positivo" por Marcos Pedote, Cofundador e diretor da Trê Investindo com Causa.

- Palestra "Por uma gestão mais humana e sustentável" por Hugo Bethlem, Cofundador e Presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

Intervalo para almoço.

Tarde:

- Curso "Jogo do Capitalismo Consciente" na CESAR School, coordenado por Gabriel Monteiro, coordenador de Expansão Nacional no Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

- Caminhada até a escola municipal da comunidade Pilar.

- Curso "Verda Experience: Cocriando o Pilar" liderado por Pedro Verda, Conselheiro da filial do Nordeste, em conjunto com Ana Cláudia Miguel, Líder Comunitária do Pilar.

- Participação de Ana Paula Vilaça, Chefe do Gabinete do Centro do Recife, falando sobre o RECENTRO.

- Participação de Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital e Professor de Finanças da UFPE, compartilhando sua experiência na administração do ecossistema das empresas digitais do Porto.

- Participação de Fábio Silva, criador da Casa Zero, figura importante na articulação de impacto social no Nordeste e no Brasil.



Para finalizar o fórum, os participantes realizarão uma caminhada até a escola municipal da comunidade Pilar para participar do curso "Verda Experience: Cocriando o Pilar". Pedro Verda, Conselheiro da filial do Nordeste e Cofundador da Verda, liderará a experiência juntamente com Ana Cláudia Miguel, Líder Comunitária do Pilar. A atividade vai abordar a preocupante posição do local no Índice de Desenvolvimento Humano, sendo o segundo mais baixo na Região Metropolitana do Recife.



O curso contará com a participação de Ana Paula Vilaça, Chefe do Gabinete do Centro do Recife, que apresentará o RECENTRO, um plano abrangente para a manutenção e desenvolvimento econômico, arquitetônico, histórico e cultural dos bairros do Recife, São José e Santo Antônio. Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital e Professor de Finanças da UFPE, compartilhará sua experiência na administração do ecossistema das empresas digitais do Porto, que possui um faturamento considerável e realiza trabalhos filantrópicos na comunidade. Fábio Silva, criador da Casa Zero e figura importante na articulação de impacto social no Nordeste e no Brasil, também participará do debate.



Durante a atividade no Pilar, também haverá uma feira de artesanato com artesãos locais e uma apresentação de Maracatu, um ritmo tradicional nordestino originário de Pernambuco.

