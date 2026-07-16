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Imóveis Recife volta a registrar segundo aluguel residencial mais caro entre capitais do Brasil Além do elevado preço médio, os aluguéis na cidade acumularam alta de 5,62% no primeiro semestre de 2026 e 9,40% nos últimos 12 meses, acima da inflação do período.

O Recife voltou a registrar o segundo maior preço médio de aluguel entre as capitais brasileiras no mês de junho, apontou o levantamento do Índice FipeZAP de Locação Residencial, divulgado na última terça-feira (14). Segundo a pesquisa, o valor por metro quadrado na capital pernambucana é de R$ 64,06, ficando atrás apenas de São Paulo (R$ 64,98/m²).

Além do elevado preço médio, os aluguéis na cidade acumularam alta de 5,62% no primeiro semestre de 2026 e 9,40% nos últimos 12 meses, acima da inflação do período. O advogado especialista em Negócios Imobiliários Amadeu Mendonça explica que o aumento na demanda por locações é um dos motivos para a alta nos preços do aluguel na capital pernambucana.

“O Recife acompanha a tendência nacional, fortemente influenciada pelo patamar elevado da taxa Selic. Diante da perda do poder de compra e do alto endividamento, muitas famílias perdem a capacidade de adquirir imóveis financiados, o que as direciona para o mercado de locação. Com o aumento da demanda frente a uma oferta estabilizada, a lei da oferta e da procura naturalmente eleva os preços”, explica.

Mendonça ainda acrescenta que os valores de aluguéis já costumam incluir IPTU e taxa de condomínio, o que acaba inflando a percepção do reajuste percentual no custo total repassado ao inquilino.

Dificuldades

Na prática, esse aumento no valor do aluguel foi sentido pelo desenvolvedor de sistemas Alberto Lourenço, que morava em um condomínio em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

"Morava de aluguel e o alto valor foi um dos motivos para a minha última mudança", confessou Alberto, que morou no imóvel por três anos.

Na busca por um novo lugar para morar, o desenvolvedor de sistemas revelou que teve que sair da capital pernambucana para encontrar um espaço que estivesse dentro do orçamento.

"Tive dificuldades porque todo imóvel que me interessava (no Recife) tinha um valor muito alto e por isso acabei mudando de cidade", contou.

Cuidados

Diante desse cenário, Amadeu Mendonça alerta sobre alguns cuidados que o inquilino deve ter na procura de imóveis e na assinatura de contratos.

O primeiro passo é verificar se o espaço físico e a infraestrutura do imóvel atendem adequadamente à realidade e às necessidades da sua família. É crucial que o valor do aluguel caiba no seu orçamento mensal. Além disso, no momento de fazer o contrato, o ideal é que o inquilino e o proprietário consigam um advogado ou uma administradora que vá passar as orientações para que o contrato fique equilibrado”, orientou.



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