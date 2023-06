A- A+

Economia Recife será sede do Fórum Regional do Capitalismo Consciente no Nordeste Evento acontece no dia 30 de junho. As inscrições já estão abertas

Para celebrar seu 10º aniversário, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) está organizando o III Fórum Brasileiro do Capitalismo Consciente, que será realizado em todas as 11 filiais do instituto. No caso da Filial Regional do Nordeste, que abrange os nove estados da região, o evento vai acontecer no Recife, no dia 30 de junho, das 8h30 às 17h30, na CESAR School, localizada no Porto Digital.

Segundo o Instituto, o evento visa contribuir para a redução de dez desigualdades que trazem impactos para o país. “A filial do Nordeste selecionou a desigualdade na distribuição de renda como tema principal e busca romper com a concepção de um fórum restrito a uma sala de conferência, levando o debate sobre o assunto para uma experiência imersiva na comunidade do Pilar”, diz o ICCB. Além disso, eles destacam que o encontro tem como objetivo promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ênfase especial nos ODS 10 e 4, além dos ODS 1, 3, 8, 11 e 17 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que tratam da redução das desigualdades.

Daniela Garcia, CEO do ICCB, reforça que o intuito dos Fóruns Regionais é promover uma movimentação entre as regiões e ampliar a pauta do Capitalismo Consciente, descentralizando a discussão da região Sudeste. “Junto à Filial do Nordeste vamos discutir um tema super importante que é a desigualdade na distribuição de renda, mas não só isso, vamos levar as pessoas para ver de perto como a desigualdade se apresenta na prática e gerar impacto nos participantes com a ida a comunidade do Pilar”, acrescenta.

Os ingressos para o evento já estão à venda e podem ser adquiridos no site do Sympla. Do valor arrecadado, 50% será destinado para o combate à fome e à insegurança alimentar, em parceria com a Start-up Connecting Food.

Programação

Durante o evento na Cesar School, após a abertura feita por Marcos Queiroz e Jana Ricarte, líderes da Filial Regional do Capitalismo Consciente no Nordeste, será realizada uma breve apresentação sobre os 10 anos do Capitalismo Consciente no Brasil por Daniela Garcia, CEO da instituição. Em seguida, ocorrerão três mini palestras interligadas que narram a história do Território da Várzea, um programa com o propósito de impactar positivamente a comunidade local, promovendo uma economia voltada para o bem-estar das pessoas e do planeta, a partir de sua vocação cultural, social, econômica e ambiental. A primeira apresentação será conduzida pelo Grupo Cornélio Brennand (GCB).

Depois um representante do programa Talk Territórios Regenerativos, fará uma apresentação sobre os avanços alcançados na regeneração do território da Várzea. Para encerrar as apresentações da manhã, Marcos Pedote, Cofundador e diretor da Trê Investindo com Causa, conduzirá a palestra "Fluxo de capital para investimento de impacto positivo", compartilhando o processo transparente de captação de recursos e os passos realizados para financiar o projeto. Encerrando essa etapa, Hugo Bethlem, Cofundador e Presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, apresentará uma breve palestra com o tema "Por uma gestão mais humana e sustentável", explorando como a iniciativa privada pode contribuir para a redução das desigualdades, com base nos quatro pilares do Capitalismo Consciente.

Após o intervalo para o almoço, o curso Jogo do Capitalismo Consciente será realizado na CESAR School, sob a coordenação de Gabriel Monteiro, coordenador de Expansão Nacional no Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

Comunidade do Pilar

No fim, os participantes do fórum realizarão uma caminhada de aproximadamente 8 minutos até a escola municipal da comunidade Pilar para participar do curso 'Verda Experience: Cocriando o Pilar'. Pedro Verda, Conselheiro da filial do Nordeste e Cofundador da Verda, um laboratório global de inovação social, vai liderar a experiência em conjunto com Ana Cláudia Miguel, Líder Comunitária do Pilar. Segundo a organização do evento, essa imersão é motivada pela preocupante posição do local no Índice de Desenvolvimento Humano, apresentando o segundo IDH mais baixo da Região Metropolitana do Recife.

A atividade contará com a participação de Ana Paula Vilaça, Chefe do Gabinete do Centro do Recife, que falará sobre o RECENTRO, um plano abrangente de manutenção, desenvolvimento das potencialidades econômicas, arquitetônicas, históricas e culturais dos Bairros do Recife, São José e Santo Antônio. Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital e Professor de Finanças da UFPE, também estará presente, trazendo sua experiência na administração do ecossistema das empresas digitais do Porto, que tem um faturamento considerável e realiza trabalhos filantrópicos na comunidade. Fábio Silva, criador da Casa Zero e figura importante na articulação de impacto social no Nordeste e no Brasil, também participará do debate.

Marcos Queiroz, colíder da Filial Regional do Nordeste, destaca a intenção de estabelecer um pacto de médio a longo prazo para unir diferentes atores e promover uma verdadeira transformação na comunidade. Além disso, durante a atividade no Pilar, haverá uma feira de artesanato com artesãos da própria comunidade e uma apresentação de Maracatu, um ritmo popular tradicional do Nordeste com origem em Pernambuco.

Os interessados em participar podem realizar inscrição online, pela plataforma Sympla ou entrar em contato com a equipe da Filial do Capitalismo Consciente do Nordeste, através do e-mail [email protected].

