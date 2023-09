Recife tem inflação acima da média nacional pelo quarto mês seguido

A- A+

No mês de agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou uma inflação de 0,36% no Grande Recife, a sexta maior entre as 16 capitais e regiões metropolitanas. Por outro lado, o percentual no Brasil foi mais baixo, de 0,23%. Houve um recuo em relação ao mês de julho, quando o índice foi de 0,40%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE.

A capital pernambucana teve o sétimo menor percentual do País, apresentando um índice superior ao do Brasil (3,23%), com inflação de 3,31% no acumulado de janeiro a agosto. Entre setembro de 2022 e agosto deste ano, a variação acumulada dos últimos 12 meses foi a quarta maior do Brasil, de 5,16%, empatada com Aracaju. A inflação brasileira, por sua vez, foi de 4,61%. Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados de 29 de julho a 29 de agosto de 2023 (referência) com os preços vigentes entre 29 de junho e 28 de julho de 2023 (base).

Entre os nove grupos e serviços pesquisados pelo IPCA no mês de agosto, quatro apresentaram deflação e cinco tiveram inflação. A categoria que registrou o maior índice foi a de transportes, com o percentual de 1,18%, pressionada pelo aumento do preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel. Em seguida vem Saúde e cuidados pessoais (1,15%), Despesas pessoais (0,76%), Habitação (0,72%) e Artigos de residência (0,38%). As atividades que apresentaram deflação foram Comunicação (-0,01%), Educação (-0,01%) , Vestuário (-0,18%) e Alimentação e bebidas (-0,82%).

"Ao longo do ano, o grupo de alimentação, o de maior influência no cálculo do índice e no orçamento das famílias, acumulou alta de 0,46%, mas também registrou quedas expressivas no preço de mercadorias importantes, como nos óleos e gorduras (-11,30%) e nas carnes (-9,57%)”, aponta a economista e gerente de planejamento e gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita.

No grupo de alimentação e bebidas, os tubérculos, raízes e legumes apresentaram uma queda expressiva de 5,17%, seguidos pela diminuição de 3,57% no preço das hortaliças e verduras e de 3,31% no valor das aves e ovos. Os cinco itens e serviços com maior preço foram o óleo diesel (12,68%), laranja-pêra (4,77%), banana-da-terra (4,36%), energia elétrica residencial (3,98%) e serviços de manicure (3,66%). Em contrapartida os cinco itens com maior queda são de alimentos e bebidas: alface (-11,62%), melão (-8,83%), ovo de galinha (-8,67%), batata-inglesa (-7,41%) e cenoura (-7,23%).

SOBRE O IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é calculado pelo IBGE desde 1980 e se refere às famílias que possuem rendimento de 1 a 40 salários-mínimos. O IPCA abrange dez regiões metropolitanas do país, e os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

