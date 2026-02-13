A- A+

Recife tem um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil

De acordo com o mais recente relatório do Índice FipeZAP de Locação Residencial, o Recife registrou o terceiro metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras, com preço médio de R$ 60,89/m². O valor representa uma alta acumulada de 9,82%.

O desempenho coloca a capital pernambucana atrás apenas de Belém e São Paulo no ranking nacional. Especialistas atribuem o resultado a fatores como localização estratégica, adensamento urbano, retomada da economia e aumento da demanda por imóveis em regiões consolidadas da capital.

Além da valorização do metro quadrado, o Recife também se destacou quando o assunto é retorno financeiro para proprietários e investidores. Segundo dados do Rental Yield, indicador que mede a rentabilidade anual dos imóveis alugados, a capital pernambucana apresenta um retorno médio de 8,37% ao ano, o segundo melhor rendimento entre as capitais brasileiras.

Valorização urbana

Entre os bairros que mais se destacam no atual ciclo de crescimento imobiliário do Recife estão a Madalena e a Imbiribeira, regiões que reúnem infraestrutura consolidada, boa mobilidade urbana e amplo acesso a serviços essenciais.

Segundo Roberto Rios, diretor comercial da Construtora Carrilho, que tem desenvolvido projetos nos dois bairros, a atuação tem sido estratégica e oferece empreendimentos alinhados às novas demandas do mercado imobiliário.

“Os projetos incorporam tendências como plantas funcionais, áreas comuns otimizadas e foco em qualidade construtiva, atendendo diferentes propostas de moradia e investimento, de acordo com o perfil de cada região e público-alvo. Ainda ressalto que os valores médios de locação e rentabilidade incluem apartamentos de um a quatro dormitórios. Se olharmos apenas para um dormitório e studios, a rentabilidade e o preço de locação por m² aumentam sensivelmente”, afirma.

Inadimplência em queda

Outro indicador que reforça o bom momento do setor imobiliário é a redução da inadimplência nos contratos de aluguel em todo o país. De acordo com o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pela Superlógica, o atraso no pagamento de aluguéis atingiu, em dezembro de 2025, o menor patamar dos últimos sete meses.

O índice ficou em 3,44%, abaixo dos 3,69% registrados em novembro, após a análise de mais de 600 mil contratos de locação residencial em todo o Brasil. O resultado aponta para uma melhora gradual na capacidade de pagamento das famílias e traz mais segurança para proprietários e investidores.

Segundo especialistas do setor, a melhora está associada a uma combinação de fatores, como maior organização financeira das famílias, uso de tecnologia pelas imobiliárias para controle e acompanhamento dos pagamentos e estabilidade do mercado de trabalho em diversas regiões.

“O mercado de locação de alta renda segue em um crescimento sustentado, especialmente quando falamos em investimentos em opções reais, como é o caso dos imóveis. Os resultados mostram que essa é uma alternativa sólida de investimento, principalmente em um cenário em que a taxa Selic deve apresentar uma trajetória de queda”, afirma a economista e professora do Centro Universitário UniFBV Wyden, Amanda Aires.



