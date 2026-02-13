Sex, 13 de Fevereiro

Recife tem um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil

Capital pernambucana tem atraído investidores com alta rentabilidade do aluguel

Recife tem um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil - Foto: Divulgação

De acordo com o mais recente relatório do Índice FipeZAP de Locação Residencial, o Recife registrou o terceiro metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras, com preço médio de R$ 60,89/m². O valor representa uma alta acumulada de 9,82%.

O desempenho coloca a capital pernambucana atrás apenas de Belém e São Paulo no ranking nacional. Especialistas atribuem o resultado a fatores como localização estratégica, adensamento urbano, retomada da economia e aumento da demanda por imóveis em regiões consolidadas da capital.

Além da valorização do metro quadrado, o Recife também se destacou quando o assunto é retorno financeiro para proprietários e investidores. Segundo dados do Rental Yield, indicador que mede a rentabilidade anual dos imóveis alugados, a capital pernambucana apresenta um retorno médio de 8,37% ao ano, o segundo melhor rendimento entre as capitais brasileiras. 

Valorização urbana
Entre os bairros que mais se destacam no atual ciclo de crescimento imobiliário do Recife estão a Madalena e a Imbiribeira, regiões que reúnem infraestrutura consolidada, boa mobilidade urbana e amplo acesso a serviços essenciais. 

Segundo Roberto Rios, diretor comercial da Construtora Carrilho, que tem desenvolvido projetos nos dois bairros, a atuação tem sido estratégica e oferece empreendimentos alinhados às novas demandas do mercado imobiliário. 

“Os projetos incorporam tendências como plantas funcionais, áreas comuns otimizadas e foco em qualidade construtiva, atendendo diferentes propostas de moradia e investimento, de acordo com o perfil de cada região e público-alvo. Ainda ressalto que os valores médios de locação e rentabilidade incluem apartamentos de um a quatro dormitórios. Se olharmos apenas para um dormitório e studios, a rentabilidade e o preço de locação por m² aumentam sensivelmente”, afirma.

Inadimplência em queda
Outro indicador que reforça o bom momento do setor imobiliário é a redução da inadimplência nos contratos de aluguel em todo o país. De acordo com o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pela Superlógica, o atraso no pagamento de aluguéis atingiu, em dezembro de 2025, o menor patamar dos últimos sete meses.

O índice ficou em 3,44%, abaixo dos 3,69% registrados em novembro, após a análise de mais de 600 mil contratos de locação residencial em todo o Brasil. O resultado aponta para uma melhora gradual na capacidade de pagamento das famílias e traz mais segurança para proprietários e investidores.

Segundo especialistas do setor, a melhora está associada a uma combinação de fatores, como maior organização financeira das famílias, uso de tecnologia pelas imobiliárias para controle e acompanhamento dos pagamentos e estabilidade do mercado de trabalho em diversas regiões.

“O mercado de locação de alta renda segue em um crescimento sustentado, especialmente quando falamos em investimentos em opções reais, como é o caso dos imóveis. Os resultados mostram que essa é uma alternativa sólida de investimento, principalmente em um cenário em que a taxa Selic deve apresentar uma trajetória de queda”, afirma a economista e professora do Centro Universitário UniFBV Wyden, Amanda Aires.
 

