A- A+

TURISMO Recife terá 41 voos extras da Azul durante o Carnaval As viagens vão interligar o principal hub da Azul na região Nordeste com rotas importantes

A companhia aérea Azul anunciou que a cidade do Recife receberá 41 voos extras durante o Carnaval, entre os dias 9 e 19 de fevereiro. As viagens vão interligar o principal hub da Azul na região Nordeste com rotas importantes no Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste.

“Recife tem uma festa linda e é um destino muito procurado para aproveitar as festividades do Carnaval. Como um importante hub da companhia, o aeroporto de Recife terá uma boa movimentação neste período, ainda mais com os voos extras. Turistas do Brasil e também estrangeiros que estejam no país durante o carnaval poderão conhecer, com a Azul, a razão do carnaval pernambucano ser tão procurado”, comenta Vitor Silva, gerente geral de Malha e Planejamento Estratégico da Azul Linhas Aéreas.

Serão dois voos de/para Campinas (SP), seis para Goiânia (GO), seis voos para Aracaju (SE), seis para Salvador (BA) um para Fortaleza (CE), seis para João Pessoa (PB), quatro para Maceió (AL), seis para Natal (RN), dois para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ) e dois para Guarulhos (SP).

De modo geral, os voos no Nordeste receberão um aumento significativo no período dos festejos de Momo. Serão 167 voos extras, conectando os viajantes a destinos tradicionais como Aracajú (SE), Fortaleza (CE), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) e Salvador (BA).

Além disso, a companhia também disponibilizará 64 voos para estados do Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. No total, 26 cidades serão atendidas.

Veja também

finanças Tesouro Nacional e BB lançam ação para educação financeira de mulheres