Recife inaugura voo direto para os Estados Unidos

A- A+

O Recife tem agora um voo direto da Azul para a Flórida (EUA), o mesmo estado onde fica a Disney, conhecida pelos parques temáticos, aquáticos e dezenas de hotéis. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (14), com a presença da governadora Raquel Lyra no espaço público de check in da companhia aérea. Também nesta terça saiu o primeiro voo.



Os voos para os Estados Unidos serão realizados toda terça e quinta-feira, saindo do Recife para o exterior, pousando na cidade de Fort Lauderdale, localizada na costa sudeste da Flórida, sendo famosa pelas praias e canais de navegação. Nas segundas e quartas-feiras, as aeronaves saem da Flórida e voltam para Pernambuco.

Os interessados não precisam mais comprar passagem para São Paulo para, em seguida, viajar para os Estados Unidos. A nova rota vai beneficiar não somente os pernambucanos como também deve receber uma demanda de outros estados do Nordeste.

Fort Lauderdale fica a três horas de carro ou de ônibus para Orlando, cidade onde realmente fica a Disneylândia, sonho de consumo de muitas crianças e até mesmo adultos. Segundo a governadora Raquel Lyra, no próximo mês de junho, haverá um segundo voo de Pernambuco para Flórida, com destino diretamente a Orlando.

Nesta terça (14), o voo desembarcou para o país norte-americano com 95% dos assentos lotados. A saída teve direito a batismo no AIRBUS A330, momento em que duas viaturas do corpo de bombeiros jogaram jatos de água no avião.

“Pernambuco precisa se reposicionar na economia. Vamos trabalhar para que o voo de volta chegue lotado também e permita mais turistas em Pernambuco. A partir de junho, começa a operar a linha Recife/Orlando pela Azul. Isso reforça o turismo, uma economia de baixo carbono que entrega mais emprego para nossa gente. Vamos trabalhar para que as conexões entre Pernambuco, Brasil e mundo possam melhorar”, disse a governadora.

De acordo com o secretário estadual de Turismo, Daniel Coelho, o compromisso é conectar Pernambuco ao mundo, retomar ou ultrapassar o ritmo de 2018, quando o Estado tinha 18 voos internacionais. Com o anúncio da Azul, sobe de três para quatro o número total de voos que saem do Recife para o exterior.

O gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. Ele observou que Recife é o principal ponto de conexão da região Nordestina. “A nossa operação aqui está cada vez maior. Hoje, nós temos cerca de 100 voos diários em Pernambuco. Só em Recife, 85 voos ligando 45 destinos diretamente. É um Estado que tem um potencial muito grande de desenvolvimento e que é nosso parceiro”, enfatizou César.

O diretor-geral Aeroportos Nordeste (Aena), Joaquín Rodríguez, elogiou a iniciativa do Governo do Estado e da Azul. Ele frisou que, em breve, 60% na capacidade de voos domésticos serão incrementados.

“O Aeroporto do Recife é o quinto melhor conectado entre os aeroportos do Brasil. Sem dúvida é uma possibilidade de melhor desenvolvimento econômico e social para o Estado e para a região. Vamos melhorar muito a experiência dos passageiros, ainda que vamos incrementar os 60% na capacidade de voos domésticos do aeroporto”, frisou.

Estiveram presentes na solenidade o chefe da Assessoria Especial, Fernando Holanda; o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo; o diretor-geral Aeroportos Nordeste (Aena), Joaquín Rodríguez; o diretor de operações da Aena Brasil, Raúl Moya; o diretor do Aeroporto do Recife, Diego Moretti; além da secretária de Turismo e Lazer do Recife, Cacau de Paula, e de representantes do Presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, Eduardo Tiburtius.



Veja também

NEGÓCIOS Crise na Oi: BB e Caixa entram com ação da Justiça para suspender proteção contra credores