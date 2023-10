Recife vai sediar evento sobre experiência dos clientes em empreendimentos

A- A+

O CSX Week, um evento corporativo voltado para profissionais que desejam captar e fidelizar clientes, terá Recife como palco da 2ª edição presencial. Nos dias 25 e 26 de outubro, especialistas do mercado e líderes de grandes empresas se reúnem para discutir metodologias, inovações, tendências e dicas para aqueles que desejam garantir uma boa experiência para o consumidor. O primeiro dia de evento acontece no Instituto Ricardo Brennand, enquanto o Moinho Recife Business & Life - Porto Digital sedia o segundo encontro.

O tema de 2023 é "A Era da Experiência Total", que oferece uma perspectiva sobre a importância do cliente no cenário empresarial e como as empresas mais bem-sucedidas prosperam por meio de estratégias que envolvem tópicos como Sucesso do Cliente, Experiência do Cliente, Relacionamento com o Cliente, Pós-venda, Atendimento, Suporte, Marketing e outros aspectos relacionados à interação com os consumidores.

Conforme afirmado por seus idealizadores, Camila Barbalho e Erick Franklin, o evento foi desenvolvido com o propósito de disseminar conhecimento e valores relacionados a empresas com o cliente como foco central.

“A intenção é inspirar indivíduos a estabelecerem empreendimentos nos quais o sucesso do cliente e a criação de boas experiências sejam a norma, e não a exceção”, explicaram. O evento é uma realização da Key University, startup pernambucana de tecnologia educacional.

A programação conta com uma série de palestrantes, incluindo o Diretor Executivo do BTG Pactual, o Co-fundador do ReclameAqui, o Diretor de Experiência do Cliente da Alelo, o Diretor de Sucesso do Cliente da Stone, um Sócio e Diretor da McKinsey, o Diretor de UX do Grupo Boticário, além de especialistas do setor como Gisele Paula do Instituto Cliente Feliz, Claudia Vale da Flwow, Lucas Fonseca da BeX, entre outros.

No primeiro dia, o evento também contará com momentos para fortalecer sua rede de contatos, atrações especiais, visitação ao museu do Instituto e happy hour. Já no segundo dia, o evento conta com rodadas de negócios exclusivas.

A oportunidade possui vagas limitadas e os interessados podem procurar mais informações no site www.csxweek.com.br.

