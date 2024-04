A- A+

Transição Energética Recife vai sediar evento sobre Hidrogênio Verde, dia 25 de abril Participarão representantes Agência Nacional de Energia Elétrica e do Governo do Estado, entre outros

No dia 25 deste mês, o Recife se tornará a capital nacional do Hidrogênio Verde. É que o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) promoverá a primeira edição do IATI Talks com o tema "Hidrogênio Renovável: Cooperação, Inovação e Financiamento para Transição Energética".

O evento reunirá os principais protagonistas da cadeia do Hidrogênio Verde, incluindo representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Governo de Pernambuco, empresas do setor elétrico brasileiro, do setor de Óleo & Gás, fabricantes, off-takers (compradores) de hidrogênio e instituições de pesquisa.

Para o diretor presidente do IATI, Guilherme Cardim, "eventos como esse são fundamentais para impulsionar a discussão e a cooperação no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a transição energética".

"É uma oportunidade única para reunir os principais atores do setor e promover a troca de ideias e experiências, visando acelerar o avanço das tecnologias relacionadas ao hidrogênio", afirmou Cardim.

O destaque da programação será a abertura realizada pelo Governo de Pernambuco, que detalhará sua estratégia de H2 Verde e o apoio aos projetos em desenvolvimento no Estado. Além disso, os participantes terão acesso a painéis que discutirão oportunidades de financiamento a serem apresentadas pela ANEEL e pela FINEP, experiências práticas de projetos de H2 Verde já em operação e as mais recentes tecnologias para aplicação do hidrogênio em diversos setores.

Entre os palestrantes, representantes de instituições de renome como EDP Brasil, NEA Hytron e o próprio IATI, único centro de pesquisa nacional com seis projetos simultâneos em H2V.

Os participantes do evento, que é exclusivo para convidados, terão a oportunidade de visitar o laboratório de H2 do IATI. Essa visita proporcionará uma imersão nos projetos conduzidos pelo Instituto. O Iati Talks será realizado na sede do instituto, localizada no bairro do Prado, no Recife.

Entre alguns dos nomes já confirmados estão: Paulo Luciano de Carvalho - Secretário de Inovação e Transição Energética da ANEEL, Rafaelly Fortunato - Gerente Substituta do Departamento Regional do Nordeste da FINEP, Cayo Moraes - Gestor Executivo de Novos Projetos de Hidrogênio Verde da EDP Brasil e Ana Luiza Ferreira - Secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha.

