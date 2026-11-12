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Saúde Recifitness 2026 reúne atrações nacionais, marcas e negócios do mercado fitness em Pernambuco Daniel Cady, Julio Balestrin e Gustavo Borges estão entre os convidados da 12ª edição da feira

O mercado de fitness, nutrição e wellness terá um ponto de encontro em Pernambuco nos dias 14 e 15 de novembro. A 12ª edição da Recifitness 2026 reunirá atrações nacionais, empresas expositoras, profissionais e consumidores no RioMar Eventos, no Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife.

A expectativa da organização é receber mais de 10 mil visitantes nos dois dias, em uma estrutura de 3 mil metros quadrados.

Entre os principais nomes confirmados estão o nutricionista Daniel Cady, o fisiculturista e treinador de atletas de alta performance Julio Balestrin e o ex-nadador olímpico Gustavo Borges. A programação inclui palestras sobre nutrição, longevidade, educação física, tecnologia, saúde cardiovascular e alta performance, além de aulas práticas, yoga, Fit Dance e sessões de fotos com os convidados.

No domingo (15), o cardiologista Rafael Barros fala sobre os cuidados com o coração durante a prática esportiva, às 13h. Às 14h30, o médico Rafael Coelho apresenta o tema “Além do Mounjaro: a nova era dos peptídeos — tirzepatida e a nova realidade no tratamento da obesidade”. Gustavo Borges encerra a programação de palestras, às 19h, com “Mentalidade, disciplina e alta performance”.

A feira também abre espaço para discussões sobre inteligência artificial, tecnologia, marketing e vendas aplicados ao segmento. A proposta é reunir conteúdos de interesse tanto de profissionais e empresários quanto de pessoas que praticam atividades físicas ou buscam informações sobre saúde e qualidade de vida.

Para Juliana Medeiros, coordenadora geral da Recifitness, a diversidade de atrações acompanha as transformações do setor e amplia o alcance da feira.

“A Recifitness é uma feira de negócios, conteúdo e experiências. Nosso objetivo é conectar marcas, empresários, profissionais e consumidores, criando oportunidades de desenvolvimento para toda a cadeia de fitness, nutrição e wellness”, destaca.

Confira a programação completa no site do evento (acesse aqui). As inscrições podem ser realizadas através do Sympla.

Expositores e tendências do setor

A área de exposição reunirá empresas dos segmentos de equipamentos esportivos, moda fitness, suplementação, alimentação saudável, nutrição, saúde e tecnologia. Entre as marcas identificadas na planta de exposição estão Loccit, Square, Lumina Fitness, WLM Fitness, OnePro Fitness, Astro, Flex, Imperious e Faco.

A presença de empresas de outros estados e marcas de alcance nacional amplia as possibilidades de relacionamento comercial e troca de experiências entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva. O público poderá conhecer produtos, serviços e soluções voltados ao mercado fitness e wellness.

A mudança para o RioMar Eventos marca uma nova etapa da feira. O espaço, localizado no Piso L3 do shopping, oferece uma estrutura de 3 mil metros quadrados para receber expositores, palestrantes e visitantes.

“Queremos proporcionar uma experiência que vá além da exposição de produtos. A feira também é um espaço de conhecimento, atualização profissional, experiências e contato com as tendências que estão transformando o setor”, afirma Juliana Medeiros.

Negócios e conexões comerciais

Além da exposição de marcas e da programação de palestras, a Recifitness busca aproximar fornecedores, distribuidores, lojistas, gestores de academias, empresários e consumidores.

Na edição anterior, o evento registrou mais de R$ 1 milhão em volume de negócios, considerando as oportunidades comerciais geradas durante a feira. Em 2026, as negociações acontecerão diretamente nos estandes, sem uma rodada de negócios formal ou espaço exclusivo para essa atividade.

A proposta é estimular o contato entre empresas e visitantes, favorecendo a apresentação de produtos, a discussão de parcerias e a abertura de novas oportunidades comerciais.

“A Recifitness é uma oportunidade para aproximar quem produz, quem comercializa e quem consome. Queremos fortalecer o mercado regional, estimular parcerias e ampliar as oportunidades de negócios entre as empresas e os profissionais”, ressalta a coordenadora geral.

A realização é da Recife Prommo Produções e Eventos, com patrocínio do Sicredi, Sympla e apoio institucional do Sebrae, CREFs de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Paraíba, além do Transamérica Beach Class.

Histórico de crescimento

Criada em 2013, no Clube Português do Recife, a Recifitness começou com aproximadamente 25 expositores e a proposta de conectar empresas, profissionais e consumidores do mercado fitness.

Em 2014, o evento chegou ao Pernambuco Centro de Convenções, onde realizou outras cinco edições. Em 2023, alcançou a marca de 100 estandes e 4.500 metros quadrados de área de exposição. No ano seguinte, passou a ser realizada no Recife Expo Center, reunindo 70 expositores e uma programação com palestras, workshops, competições esportivas, tecnologia e rodada de negócios.

Ao longo dos anos, a feira ampliou sua atuação para áreas como nutrição, suplementação, alimentação saudável, moda fitness, equipamentos, saúde e bem-estar. Em 2026, chega à 12ª edição, com a proposta de fortalecer sua presença no mercado regional e ampliar as conexões entre empresas, profissionais e consumidores.

Com informações da assessoria*

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