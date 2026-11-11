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FEIRA Recifitness chega à 12ª edição com programação neste final de semana no Recife Programação reúne palestras com Daniel Cady, Julio Balestrin e Gustavo Borges, além de exposição de marcas e negócios do mercado fitness em Pernambuco

A 12ª edição da Recifitness será realizada neste sábado (14) e domingo (15), no RioMar Eventos, localizado no Piso L3 do Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina, Zona Sul da capital.

A feira terá palestras com nomes como o nutricionista Daniel Cady, o ex-nadador olímpico Gustavo Borges e o fisiculturista Julio Balestrin, além de atividades práticas e exposição de empresas dos segmentos de fitness, nutrição e saúde.

Daniel Cady, Julio Balestrin e Gustavo Borges estão entre os convidados da 12ª edição do Recifitness | Foto: Recifitness/Divulgação



Programação

No sábado, as atividades começam às 9h, com abertura conduzida pelo DJ Rafa. Às 10h, Cassiano Vasconcelos apresenta uma palestra sobre inteligência artificial, tecnologia e mudanças na atuação dos profissionais de educação física.

Pela tarde, a partir das 14h, Daniel Cady aborda o tema “A nutrição que transforma saúde, performance e longevidade”. Mais tarde, às 18h30, Julio Balestrin fala sobre técnicas de intensidade aplicadas à hipertrofia. Os dois também participam de sessões de fotos com o público.

No domingo, as atividades começam às 10h. Às 11h, Renê Albino conduz uma aula de ritmos latinos e Fit Dance. Às 13h, o cardiologista Rafael Barros fala sobre os cuidados com o coração durante a prática de exercícios.

Em seguida, às 14h30, o médico Rafael Coelho apresenta uma palestra sobre tirzepatida e o uso de peptídeos no tratamento da obesidade.

A programação inclui ainda uma palestra do ortopedista Silvio Cante, às 16h, sobre controvérsias da ortopedia no fitness. Às 17h30, Thiago Panda discute gestão de equipes.

O encerramento das palestras será às 19h, com Gustavo Borges, que abordará mentalidade, disciplina e alta performance. O ex-nadador também terá uma sessão de fotos às 20h30.

Mercado e negócios

Além das atividades voltadas ao público que pratica exercícios físicos, a feira terá palestras sobre inteligência artificial, tecnologia, marketing e vendas aplicados ao setor.

A área de exposição reunirá empresas de equipamentos esportivos, moda fitness, suplementação, alimentação saudável, nutrição, saúde e tecnologia. Entre as marcas previstas estão Loccit, Square, Lumina Fitness, WLM Fitness, OnePro Fitness, Astro, Flex, Imperious e FACO.

A feira também busca aproximar fornecedores, distribuidores, lojistas, gestores de academias e consumidores. Na edição anterior, o evento registrou mais de R$ 1 milhão em volume de negócios.

Neste ano, as negociações serão realizadas diretamente nos estandes, sem uma rodada formal de negócios.

“A Recifitness é uma feira de negócios, conteúdo e experiências. Nosso objetivo é conectar marcas, empresários, profissionais e consumidores, criando oportunidades de desenvolvimento para toda a cadeia de fitness, nutrição e wellness”, destacou Juliana Medeiros, coordenadora geral da Recifitness.

Ingressos

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada para estudantes mediante apresentação de carteira válida). Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

Profissionais com registro ativo nos CREFs de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Paraíba e no CRN-6 também podem realizar credenciamento gratuito. O benefício contempla ainda empresários do setor de academias mediante apresentação de CNPJ ativo.

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Mais informações estão disponíveis no perfil @recifitness e no site da Recifitness.

A feira funcionará das 9h às 22h no sábado e das 10h às 22h no domingo. As negociações comerciais e a exposição de produtos ocorrerão durante os dois dias no RioMar Eventos.

A realização é da Recife Prommo Produções e Eventos, com patrocínio do Sicredi e da Sympla e apoio institucional do Sebrae e dos Conselhos Regionais de Educação Física de Pernambuco, Bahia, Alagoas e Paraíba.

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