Produção de Pernambuco Reciflor Mulher, no Ceasa, oferece flores de 100 produtores pernambucanos com preços atraentes Evento será realizado nesta terça-feira (7), no Ceasa, às vésperas do Dia da Mulher

Flores e folhas ofertadas diretamente do produtor - sem atravessadores - podem ser encontradas a preços mais baratos, nesta terça-feira (7), no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA/PE), na nova edição do Reciflor Mulher. O evento acontece às vésperas do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira (8), das 5h às 7h. A feira também é uma oportunidade de movimentar o mercado do agricultor pernambucano. São mais de 100 produtores envolvidos no negócio. No local, circulam em média 65 mil pessoas por dia.

No Ceasa, poderão ser encontradas diversas espécies de flores, principalmente do município de Gravatá, localizado no Agreste do Estado. As plantas chegam com um custo atraente, a exemplo de rosas, crisântemos, flores do campo, margaridas, lisianthus, girassóis, jasmins, avencas e tantas outras.

Os organizadores estimam contar com uma adesão maciça do público, como costuma acontecer em todas as datas da tradicional feira. O evento acontece ao lado do Portão 2, dentro da própria instalação do Ceasa. O espaço fica na BR-101, Estrada Particular, terminal Integrado do Barro, s/n - Curado. A Reciflor é realizada todas às terças, quintas e sábados, das 5h às 7h.

Reciflor tem muitas varidades de espécies, especialmente do município de Gravatá

Segundo o presidente do Ceasa, Bruno Rodrigues, a feira foi pensada para apoiar o agricultor de base familiar na comercialização da produção, reduzir a ação dos intermediários, aumentar o nível de renda dos agricultores e melhorar a qualidade e produtividade das flores.

