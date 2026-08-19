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Indústria Reciprocidade deve durar até dezembro, mas governo espera negociar com EUA Para o minstro da Indústria, Márcio Elias, Mercosul precisa repetir a experiência de outros blocos, como a União Europeia, e aumentar o comércio entre os participantes

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou que não espera que o processo de reciprocidade termine antes de dezembro, mas que a expectativa é de que o governo brasileiro consiga algum avanço na negociação com os EUA sobre o tarifaço até o fim deste ano.

O Brasil deu entrada no processo de reciprocidade na semana passada.

— Acho que não dará não terá tempo para terminar antes de dezembro nenhum processo de reciprocidade, mas a minha expectativa é que a gente consiga negociar e resolver ou pelo menos aplacar minimamente as questões com os Estados Unidos antes do final do ano — disse o ministro, após participar do evento Fórum Saúde, organizado pela Esfera Brasil e pela EMS.

Elias Rosa afirmou que o país precisa negociar com os americanos ao mesmo tempo em que se defende do tarifaço, que é uma medida ilegal, abusiva e que causa danos para o Brasil.

O ministro ainda disse que não vincula o diálogo com os EUA sobre o tarifaço com o calendário eleitoral.

Ele ainda defendeu a importância do Mercosul para o Brasil e disse que o grupo precisa repetir a experiência de outros blocos, como a União Europeia, e aumentar o comércio entre os participantes.

— Argentina, Uruguai, Paraguai e a Bolívia são parceiros importantíssimos, nós precisamos fortalecer. E quanto mais próximos nós tivermos, mais integrados, melhor será. O comércio internacional é essencialmente intra-bloco. Então os países da União Europeia comercializam entre si. Antigamente, Canadá, México e Estados Unidos comercializavam entre si. A ASEAN comercializa entre si. O Mercosul precisa fazer o mesmo. Se nós nos fragmentarmos, ficaremos mais fracos.

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