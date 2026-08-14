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Reciprocidade não é retaliação, é tentativa de equilibrar relação comercial, diz ministro

Segundo Elias Rosa, o ideal é que os EUA recuassem das tarifas e esse processo da lei de reciprocidade, que deve ser longo, não se arrastasse para o próximo mandato

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O Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, diz que reciprocidade não é retaliação, é tentativa de equilibrar relação comercialO Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, diz que reciprocidade não é retaliação, é tentativa de equilibrar relação comercial - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou nesta sexta-feira, 14, que a reciprocidade em relação as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil não é uma retaliação, mas uma ferramenta de equilibrar a relação com os EUA. Ele concedeu entrevista à GloboNews.

"Não pode ter pressa, porque a reciprocidade não é retaliação. A reciprocidade não é uma ofensa ou uma agressão, não é isso. Reciprocidade é uma tentativa de reequilibrar uma balança comercial, econômica, que ficou desequilibrada em razão de uma medida bilateral injusta", afirmou o ministro.

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Segundo ele, o ideal é que os EUA recuassem das tarifas e esse processo da lei de reciprocidade, que deve ser longo, não se arrastasse para o próximo mandato.

"Eu acho que é muito cedo para identificar o tipo de medida que pode ser adotada, mas é bom, sobretudo, que os Estados Unidos da América saibam que nós estamos dispostos, tanto à negociação prolongada, duradoura, quanto à adoção de medidas que possam vir a ser necessárias", completou o ministro.
 

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